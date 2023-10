Colombia, segundo país en América en recuperación de turismo foráneo

Los últimos datos proporcionados en el barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) señalan que el turismo internacional en Colombia ha mostrado un crecimiento exponencial entre enero y julio de 2023, posicionándose como el segundo país en América con la mejor recuperación de turismo internacional.



Durante este periodo, las llegadas internacionales se recuperaron en un 23% en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, lo que ubica a Colombia como el octavo país a nivel mundial en términos de recuperación turística y el segundo en América, después de El Salvador.



El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, señaló que “los viajeros alrededor del mundo están buscando conectarse con experiencias más conscientes y regenerativas. En ese propósito, Colombia se vuelve atractiva para el mercado internacional por su amplia diversidad natural y cultural”.



Bravo destacó que experiencias como “el avistamiento de nuestras más de 1.900 especies de aves o el contacto con las 11 manifestaciones incluidas en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, hacen parte de esta rica oferta que tienen nuestros territorios para los viajeros que vienen del exterior”.



Por su parte, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, dijo que “estos resultados no solo confirman la efectividad de nuestra estrategia de promoción de Colombia a nivel internacional, liderada con éxito por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de ProColombia, sino que también destacan el impacto positivo de estas acciones. Durante el período de enero a julio de 2023, la cifra de visitantes no residentes superó los 3,2 millones, marcando un incremento del 32,3% en comparación con el mismo período del año anterior en 2022”.



A nivel global, además de Colombia, otros destinos presentaron un crecimiento de dos dígitos en comparación con 2019. Qatar lidera la lista con un aumento del 95%, seguido de Arabia Saudita (+58%), Albania (+56%), El Salvador (+32%), Armenia (+30%), Etiopía (+28%) y Jordania (+23%).



El informe indica que, a nivel mundial, en el mismo periodo, se estima que aproximadamente 700 millones de turistas viajaron internacionalmente, lo que representa un aumento del 43% en comparación con el mismo período de 2022. Sin embargo, estos números todavía se sitúan un 16% por debajo de los niveles registrados en 2019, antes de la pandemia.



En el contexto del continente americano, se ha observado un notorio repunte en el sector turístico, llegando a alcanzar el 87% de las cifras registradas en 2019 durante el mismo período. Colombia se destaca como uno de los líderes de la región, con el aumento del 23%. Otros países que sobresalen son El Salvador, con un aumento del 32%, así como República Dominicana y Honduras, ambos con un incremento del 17%.



“Estos resultados no solo fortalecen la imagen de Colombia como un destino turístico atractivo, sino que también respaldan el crecimiento económico y la generación de empleo en el país, demostrando el potencial que tiene el sector turístico para contribuir al desarrollo sostenible de Colombia”, añadió Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.



Capacidad aérea y hotelera en aumento

El informe también muestra que a nivel mundial la capacidad aérea internacional y la demanda de pasajeros han recuperado casi el 84% de los niveles prepandémicos hasta junio de 2023. Las reservas hoteleras se han duplicado en el período de enero a agosto en comparación con el año anterior. Las tasas de ocupación en establecimientos de alojamiento a nivel mundial alcanzaron el 70% en agosto, superando ligeramente el 66% registrado en agosto de 2022.



“En Colombia el transporte aéreo juega un papel crucial en este resurgimiento, con más del 91,5% de los viajeros internacionales que llegan al país utilizando este medio de transporte. Esto no solo beneficia enormemente a las regiones del país, sino que también destaca la necesidad de políticas sostenibles que preserven y cuiden el destino turístico”, explicó Caballero.



Actualmente, Colombia cuenta con 26 aerolíneas internacionales que conectan 11 ciudades con 26 países y 49 ciudades internacionales.



Entre enero y septiembre de 2023, se registraron más de 47 mil frecuencias, un 11% más que en el mismo período del año anterior. Además, se contabilizaron más de 8 millones de sillas, un aumento del 18% con respecto a 2022, demostrando que el país ha superado su capacidad prepandemia y se ubica en el top 3 de países latinoamericanos con mayor capacidad aérea, junto con México y Brasil.



La confianza en Colombia por parte de las aerolíneas y los destinos se ha visto reflejada en la implementación de nuevas rutas aéreas internacionales. Durante el presente año, se han anunciado la apertura de 21 nuevas rutas, de las cuales 14 ya están en operación, lo que muestra el atractivo y el potencial que el país tiene para el turismo internacional.



Por otro lado, según el análisis más reciente realizado por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basado en los datos de la encuesta EMA, se ha registrado que durante el período de enero a julio de 2023 la ocupación en los alojamientos de Colombia se situó en un 51.9%. Esta cifra muestra una leve disminución de tan solo 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período en 2022. Sin embargo, en comparación con el período equivalente en 2019, se observa un incremento de 4,5 puntos porcentuales.



En lo que respecta únicamente al mes de julio de 2023, los resultados también son alentadores, ya que la tasa de ocupación a nivel nacional de los establecimientos de alojamiento experimentó un aumento de 2,7 puntos porcentuales con respecto a junio de 2023.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO