Colombia, rezagada en habilidades para manejar las nuevas tecnologías 

Alrededor de dos tercios de la población mundial está mal preparada para emplearse en los sectores que lideran la economía impulsada por las nuevas tecnologías, caracterizadas por su alto contenido digital y procesos automatizados, tanto en el campo de la manufactura como en el de los servicios.



Tan solo unos pocos países, principalmente europeos, cuentan con la fuerza laboral con las habilidades necesarias para atender los requerimientos de la nueva economía, según los nuevos parámetros elaborados por la plataforma mundial de educación superior en línea, Coursera, los cuales han quedado plasmados en el nuevo Índice Global de Habilidades, -GSI- que contempla las tendencias del aprendizaje en 60 países.



(Las siete tendencias de la tecnología que se impondrían en el 2019).



Los datos recopilados corresponden a una población de 38 millones de aprendices, matriculados en más de 3.000 cursos online, ofrecidos a través de Coursera, en asocio con un total de 190 universidades e instituciones técnicas, a nivel mundial.



Según los directores Daphne Keller y Andrew Ng, en general los países y las empresas están experimentando una fuerte escasez de personas habilitadas para utilizar y desarrollar las nuevas tecnologías. Y esto está ocurriendo, no solo en países de menor desarrollo, sino en gran parte del territorio de Estados Unidos, considerado un líder de la innovación global y siendo, paradójicamente, el hogar de Silicon Valley, una de las mayores concentraciones de talento humano a nivel mundial.



Un 66 por ciento de la población mundial, localizada en buena parte de los países en desarrollo, está bastante rezagada en medio de circunstancias particulares, donde un factor común es la falta de inversión en educación. Los nuevos indicadores, agregan, pueden orientar a gobiernos, empresarios e individuos, sobre las limitaciones que es necesario superar para hacer el tránsito hacia la nueva economía.



EL NUEVO ÍNDICE



El indicador abarca tres grandes áreas, denominadas Negocios, Tecnología y Ciencia de Datos. Cada una de las mismas está sustentada sobre seis destrezas o competencias, que debe poseer una fuerza laboral para estar acorde con las nuevas necesidades.



El área de Negocios contempla competencias en Contabilidad, Servicios Financieros, Gerencia, Mercadeo, Comunicación y Ventas.



El área de Tecnología comprende habilidades en Desarrollo de Redes, Sistemas Operativos, Interacción Hombre -Máquina (HCI), Bases de Datos, Seguridad Informática y Desarrollo de Software.



El área de Ciencia de Datos, incluye competencias en Matemáticas, Estadísticas, Aprendizaje automático (Machine Learning), Programación Estadística y Visualización de Datos.



A cada uno de los rubros se les otorga un valor entre un 0 y un 100 por ciento. Las tres grandes áreas y sus componentes, se cruzan a través de 10 sectores de la economía, como son: Industria automotriz, consultoría, bienes de consumo, sector financiero, servicios de salud, seguros, manufacturas, media, tecnología y telecomunicaciones.



Para la calificación del grado de progreso de los 60 países, en sus 18 componentes, los mismos se agrupan en cuatro categorías: los Innovadores (Puesto #1-15), los Competitivos (Puesto #16-30), los Emergentes (Puesto #31-45) y los Rezagados (Puesto #46-60).



EN AMÉRICA LATINA



Entre los 11 países latinoamericanos incorporados al índice, Argentina es el único bien posicionado en las tres grandes áreas y a nivel global, seguido por Chile.



Según el análisis de Coursera, Costa Rica, Perú y Brasil, destacan a nivel regional, pero se ubican en un lugar intermedio en el concierto mundial.



Los datos revelan el pobre rendimiento de la educación, especialmente en matemáticas y ciencias, como también en el campo de la innovación. De igual forma, se observa lo que parece ser una tradición, que la gente no aprende más allá de lo que se le enseñó en la escuela y no hay una actitud hacia el aprendizaje permanente, no obstante que en la edad de la automatización, el aprendizaje continuo es una condición para que un país o una región de los pasos necesarios hacia el cambio tecnológico.



Señala el fuerte contraste en habilidades tecnológicas entre Argentina y Colombia, la primera jugando a ser un buen actor en la cuarta revolución industrial y la segunda haciendo esfuerzos desde el gobierno para destinar mas recursos hacia la ciencia y la tecnología, pero con la gran necesidad de tener un sector privado más comprometido, para que el país no se quede atrás.



Respecto a Brasil se anota que, a pesar de su potencial, el país no tiene capacidades para competir con Europa, Norteamérica y la mayor parte de Asia. Con una tasa de desempleo juvenil del 25 por ciento y una población en proceso de envejecimiento, y la poca inversión en capacitación puede llevarlo a una crisis más severa.



En cuanto a México, se indica que el país esta dando pasos para ser un líder, mediante el desarrollo de programas de capacitación para los trabajadores que lo coloquen a tono.



No obstante, un 52 por ciento de la fuerza laboral está en riesgo de perder sus trabajos, pero la buena noticia es que bajo la iniciativa de varias compañías multinacionales se está desplegando una gran variedad de programas de entrenamiento.



LA INDUSTRIA GANA



Al analizar el desempeño de los 10 sectores económicos incluidos en el Índice, sus directores resaltan la enorme capacidad de las empresas industriales para cambiar y adaptarse a las exigencias de la economía digital, logrando sustanciales avances en los procesos de automatización a lo largo de las cadenas de producción y suministro.



En ese sentido es clara su evolución hacia el cambio y de ahí, la máxima calificación obtenida en las grandes áreas de Negocios y Tecnología (#1) y en la Ciencia de Datos (#4).



En contraste, revelan, las empresas lideres en el sector tecnológico, con las mejores habilidades en Tecnología y Ciencia de Datos, (#1) se quedan cortas en materia de los Negocios (#5), factor que preocupa especialmente para las compañías más jóvenes, que requieren recuperar inversiones y hacer ganancias.



El sector de telecomunicaciones, es el único que muestra consistentes rendimientos y el dominio en las tres áreas. Se caracteriza por su decisión de invertir permanentemente para mejorar su infraestructura y diversificar los servicios a los usuarios.



De otro lado, esta el sector de Servicios Financieros, con calificaciones deficientes en todas las áreas y con pocas mejoras para ofrecer productos novedosos a sus clientes.



ASÍ ESTAMOS POR ÁREAS



- Según el nuevo índice, los países que cuentan con el recurso humano en el campo de los negocios, son Finlandia (100%), Suiza (98%) y Austria (97%). Estados Unidos figura en el puesto 18 (71%) y China en el 36 (41%). Los últimos lugares los ocupan Egipto (0%), Bangladesh ( 2 %) y Arabia Saudita (3%). Colombia está en el puesto 30 con un 51%.



- En Tecnología, destacan a Argentina (100%), Repú- blica Checa (98%) y Austria (97%). Estados Unidos se ubica en el puesto 23 (63%) y China en el 41 (32%). Los últimos de la lista son Nigeria (0%), Pakistán (2%) y Kenia (3%). Colombia aparece en la posición 49 con un 19 por ciento.



- El dominio en Ciencia lo encabezan Israel (100%), Suiza (98%) y Bélgica (97%). EE. UU. figura en el puesto 16 (75%) y China en el 39 (36%). En los lugares más bajos de la tabla aparecen Nigeria (0%), Pakistán (2%) y Arabia Saudita (3%). Colombia se ubica en el 46 con un 24%.





Germán Duque Ayala

Miami