Colombia se alista para las oficinas híbridas

Colombia cumplió un año con la Circular 021 que regula parcialmente y como medida transitoria la modalidad de trabajo en casa en el país.



Según el ministro del trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en el 2020 el país tuvo un repunte de más del 80% durante la pandemia en cuanto a empleados cumpliendo con sus jornadas laborales en la modalidad del ‘home office’.



Según cifras del Ministerio de Trabajo, actualmente en el país el trabajo en casa es ejercido 53% por mujeres y 43% por hombres y las cinco ciudades con mayor número de teletrabajadores son: Bogotá con 55.848 personas, Medellín con 25.081, Cali con 5.723, Barranquilla con 4.713 y Cúcuta con 1.129.



Las empresas en el país aún deben prepararse desde sus departamentos de recursos humanos en aspectos como asesoría jurídica para establecer estos modelos de alternancia, para mantener la cultura y clima organizacional, al tiempo que se cumplen con todos los requisitos legales, en los que hay varios retos.



De acuerdo con el estudio ‘Resetting Normal’ realizado por Adecco, a 8.000 personas en Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, el Reino Unido y Estados Unidos, tres de cada cuatro personas quisieran insertarse en una modalidad de trabajo híbrida, es decir, una que combine tanto el trabajo en casa como el retorno a las oficinas.



De acuerdo con el estudio, el 77% de los encuestados considera que el modelo ideal de trabajo en la era post-covid es aquel que integre el trabajo presencial con el remoto. Además, el 80% de los participantes demanda una mayor flexibilidad, tanto en la manera de realizar sus funciones como en el sitio dónde debe realizarlas.



Para que este modelo sea exitoso, los líderes de las empresas deben entender que unos de los rasgos que juegan un papel importante son la confianza y los vínculos establecidos.



“Aunque exista un modelo de alternancia no se puede caer en el abandono o ausencia de direccionamiento, pero tampoco en un seguimiento exhaustivo generando presión en los colaboradores”, explicó Carolina Saggiomo, gerente de formación de Adecco Colombia. En el estudio One Year On, por Citrix y Onepoll en donde 500 trabajadores nacionales compartieron su experiencia en el año de pandemia, se explica que el compromiso de las compañías que fomentan la cultura corporativa y digital se traduce en pilares fundamentales para los colaboradores.



El 73% de los usuarios colombianos cree que el buen liderazgo es lo más importante para crear y mantener una buena cultura organizacional, pero sólo el 34% afirma que la cultura corporativa ha mejorado algo desde que se está trabajando a distancia a raíz de la pandemia.



De hecho, el 35% de los empleados se han sentido muy apoyados por parte de su gerente para equilibrar su vida laboral y familiar durante la pandemia.



“Los empleados necesitan mayor atención y estrategias flexibles que, además de fomentar un día a día laboral eficiente, productivo y tranquilo, también promuevan el bienestar digital. Igualmente, hay que considerar que la productividad no se mide por las horas de trabajo, sino por las metas cumplidas. Una vez se logre entender esto, las empresas triunfarán cada vez más”, aclara Juan Pablo Villegas, gerente general para Citrix Colombia.



RETOS DE LA LEGISLACIÓN



En Colombia existen diferentes retos en materia de regulación, la discusión debe ser abordada por el Congreso. El concepto de trabajo flexible nace por la implementación de medidas de bioseguridad por el contagio del virus. Si bien el país tiene regulado el teletrabajo con la Ley 2221 del año 2008 y el Decreto 884 de 2012, la regulación del trabajo en casa es parcial y es una medida transitoria implementada a través de la Circular 021 del 17/03/2020, además en el decreto 771/2020 se estableció el auxilio de conectividad para los trabajadores de que devengan hasta 2 SMMLV en lugar del de transporte.