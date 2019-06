'Colombia sufrió pero supimos mantenernos fuertes', Falcao

La Selección Colombia sumó el miércoles su segundo triunfo consecutivo en la Copa América al vencer 1-0 a Qatar y se convirtió en el primer clasificado para los cuartos de final del torneo.



El delantero Duván Zapata marcó a los 86 minutos el gol que le dio una trabajada victoria al equipo del entrenador Carlos Queiroz en el estadio Morumbí de Sao Paulo. El resultado dejó a Colombia como líder del Grupo B con seis puntos mientras Qatar acumula una unidad, a la espera del partido que más tarde jugarán Argentina y Paraguay.

A la segunda fase clasifican los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros. "Nos complicó no hacer goles pero la verdad es que el primer objetivo está ahí cumplido, que era clasificar", dijo Queiroz a la transmisión oficial. "De haber marcado antes, las cosas habrían sido diferentes".



(Lea: Colombia clasifica a cuartos final de la Copa América)



Colombia, que sorprendió al ganarle 2-0 a Argentina en el debut, jugó casi todo el primer tiempo en campo rival. Tuvo más posesión del balón y una buena marcación pero no consiguió quebrar la defensa qatarí en esa etapa.



En el primer tiempo el equipo superó a su rival tanto en el juego colectivo como en el individual, por lo que la apertura del marcador parecía cuestión de tiempo. El árbitro venezolano Alexis Herrera consultó en dos oportunidades al VAR por dudas sobre la sanción de penales que finalmente descartó.



En el segundo tiempo, Colombia siguió insistiendo pero la ansiedad por no poder quebrar la paridad pareció jugarle en contra. Roger Martínez llegó a los 61 y 63 minutos pero no pudo definir ante la buena intervención del portero de la selección asiática. Saad Al Sheeb volvió a contener un balón a los 71. Finalmente, Zapata consiguió romper la paridad con un golpe de cabeza cerca del área luego de una precisa habilitación de Rodríguez.



(Lea: Modelo matemático pone a Brasil y a Colombia en la final de la Copa)



"Estoy muy contento por mi presente y por el del equipo", dijo el autor del gol, que también había anotado ante Argentina. "Hoy fue importante la paciencia. Al final del campo nos faltaba precisión pero en todas las líneas hicimos las cosas bien". "Dimos un poco de espacio atrás pero lo importante es que pudimos ganar", agregó Zapata.



Al finalizar el encuentro, Falcao García admitió que Colombia “sufrió” para vencer por la mínima diferencia a Catar, pero mantuvo la tranquilidad para buscar los tres puntos. “Lo importante es que se ganó. Colombia sufrió pero supimos mantenernos fuertes anímicamente para seguir intentándolo durante todo el partido”, dijo.



“Colombia generó durante todo el partido mucho peligro, muchas opciones y si concretábamos antes una de estas opciones el trámite iba a ser diferente, pero nunca bajamos los brazos”, afirmó



Añadió que el equipo cafetero llegará más descansado para el último partido del grupo ante Paraguay, el domingo en Salvador. "Estamos más tranquilos y ahora se puede enfrentar a Paraguay como una oportunidad para seguir fortaleciéndose el grupo de cara los cuartos de final", opinó.



James Rodríguez, destacó la actuación de sus compañeros Radamel Falcao García y Duván Zapata. “Cuando tienes esas dos fieras allá adelante es mucho más fácil, porque son dos personas que siempre quieren hacer goles y eso te da algo positivo siempre”.



"Ellos estaban siempre atrás, era un equipo que estaba esperando para el contraataque, hemos intentado siempre y al final se da un resultado justo, con siete u ocho chances. Hemos tenido chances para poder hacer goles y eso quiere decir que hemos estado bien siempre", comentó James, quien finalizó temporada con el Bayern Múnich.



Por su parte, el lateral de la selección, Santiago Arias, señaló que a pesar del triunfo y de la clasificación, el equipo todavía tiene objetivos por conquistar en la Copa América. “Nos falta mucho por conseguir, aún tenemos objetivo. Obviamente se logra un triunfo más pero como lo hemos dicho siempre esto es partido por partido y aún nos falta mucho. Apenas van dos partidos y es dar un paso más para ganar confianza y seguir creciendo como equipo”, comentó Arias.



Frente al rival, Arias aseguró que “siempre es difícil, pero lo importante es en los primeros minutos mirar qué se pueda hacer y creo que aquí tenemos condiciones para enfrentarnos a cualquiera”.



En su próximo juego Colombia enfrentará el domingo a Paraguay, mientras que Qatar lo hará frente a Argentina en el cierre del Grupo B.



Con agencias.