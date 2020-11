Colombia vivirá una celebración atípica de Halloween

Colombia se prepara para una celebración atípica del Halloween, una fiesta en la que la noche del 31 de octubre los niños suelen salir disfrazados a pedir dulces a las calles de pueblos y ciudades, algunas de las cuales decretaron toques de queda para prevenir aglomeraciones que propaguen más la pandemia.



"Tendremos un Halloween atípico, sí, pero no menos feliz para los niños", expresó este viernes el presidente colombiano, Iván Duque, durante un acto de Gobierno en el departamento de Santander, en el este del país.



El jefe de Estado señaló que la celebración será "de una manera distinta y, seguramente, así tendrán que ser nuestras celebraciones en Navidad".



Es por ello, y en vista de que los contagios vienen creciendo en todo el país, que los coloridos de los disfraces no se verán este año en las calles, centros comerciales y demás lugares públicos sino en las casas.



Pese a que el Halloween es una celebración "importada" de Estados Unidos, es muy popular en Colombia donde para estas fechas niños y adultos van disfrazados incluso a los colegios y al trabajo, pero este año todo ha sido diferente por la pandemia.



TOQUES DE QUEDA Y OTRAS MEDIDAS



Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, la segunda región más golpeada por la pandemia, decretó ley seca todo el fin de semana y el próximo lunes festivo, días en los que también habrá toque de queda general en 104 de los 125 municipios del departamento.



Igualmente se decretaron toques de queda en municipios de la región turística del Eje Cafetero; en Bucaramanga, principal ciudad del este de Colombia, y en Ibagué, capital del Tolima (centro).



Sin embargo en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali no se tomaron medidas estrictas pero las autoridades hicieron llamados para que la gente se cuide. En Colombia se han contagiado 1.063.151 personas de covid-19, de las cuales 31.135 fallecieron y 959.433 se recuperaron.



EL CASO DE BOGOTÁ



Bogotá vive esta tradicional celebración de puertas para adentro por instrucción de las autoridades locales que prohibieron los recorridos en calles y centros comerciales para que los niños pidan dulces.



"Claro que Halloween va a haber, solo que va a ser diferente. Este año la celebración de Halloween va a ser en casa y vamos a tener que desarrollar nuestro máximo potencial de creatividad para que esa celebración en casa sea lo más divertida para nuestros niños y a su vez minimice los riesgos para ellos y para todos", anunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Ni los parques de diversiones ni los centros comerciales tienen permitido hacer actividades públicas esa noche, así como tampoco están permitidas las fiestas masivas en las casas.



"Cerca del 90 % de los padres de familia se han negado a enviar a la escuela a sus hijos por precaución a la pandemia. Si no los han mandado a estudiar, que es una actividad esencial, mucho menos los van a mandar a las calles a arriesgarse por unos dulces", explicó la alcaldesa.



Es por ello que el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), está promoviendo una celebración de un "Halloween seguro desde casa" en los que se realizan este viernes y sábado eventos en vivo, obras de teatro, musicales, conciertos interactivos, contenidos multiformato y retos en redes sociales, todo virtual.



En ese sentido habrá una maratón de contenidos multimedia en los que se invitará a los interesados a jugar, crear, escuchar y disfrutar de obras y musicales "que promueven la posibilidad de convertirse en algo o alguien más, propiciar escenarios de juego, disfrute y fantasía usando disfraces desde la comodidad de los hogares y el autocuidado en familia".



Serán en total 15 actividades interactivas para que las familias y los niños "celebren en espacios seguros y se conviertan en quien ellos quieran ser", agregó el Idartes.



En la capital, este viernes un colectivo de motos conocido como las "Gonobikerreas" realizará una caravana por la ciudad en la que los conductores se disfrazarán, la mayoría de ellos de payasos, el símbolo del grupo.



