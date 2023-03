Colombiano crea método para revertir el paso del tiempo

Durante los últimos años, tanto hombres como mujeres de edad se han convertido en un ejemplo en el mundo entero, puesto que sus cuerpos y sus pensamientos se mantienen impecables a pesar del tiempo, e incluso, muchos suelen señalar que tienen el secreto de la eterna juventud. No obstante, la mayoría al que se lo preguntan, responden que hay tres factores importantes: la alimentación, la paz o la felicidad, y el ejercicio. Al final, esto nos da cuenta de una premisa: la edad no es una barrera, sino una limitación que muchos ponen en su mente.

Lo interesante, es que si bien la mayoría de las personas reconoce que el deporte es un eje central para la buena salud, recientemente, también se descubrió que es la clave de la longevidad. Así lo señala un estudio realizado por la reconocida Clínica Mayo, quien decidió comparar los resultados de personas sedentarias, mayores y jóvenes, que tuvieron que hacer o ejercicios intensos de intervalos (HIIT) o bien ejercicios moderados durante 30 minutos en 12 semanas y, una de sus conclusiones fue que el ejercicio Av mejora la sensibilidad a la insulina y la masa magra.

Además, el HIIT y el entrenamiento combinado mejoraron la capacidad aeróbica y la respiración mitocondrial del músculo esquelético de los sujetos que hicieron la prueba y hubo un aumento más robusto en las transcripciones de genes que otras modalidades de ejercicio por lo que podría considerarse como la clave de la longevidad.

Estos resultados fue algo que también descubrió el colombiano Giovanny Velásquez después de haber sufrido una lesión que lo llevó a entender mejor cómo funcionaba su cuerpo y se regeneraron sus músculos.

Fue así, como este antioqueño hace poco más de 3 años creó su propia empresa Neos5, una plataforma deportiva con la que desarrolló la única metodología que trabaja las cinco áreas imprescindibles del entrenamiento: movimiento, flexibilidad, fuerza, resistencia y control del cuerpo. Conocida como fitness anti-aging, es una práctica que requiere mínimo de tres horas a la semana para que personas de cualquier edad, se conecten con sus cuerpos y se sientan más jóvenes, ágiles y atractivos.

“A medida que pasan los años y debido a los hábitos de vida que lleva el ser humano, somos personas más sedentarias porque no la pasamos ocho horas del día frente a una computadora”, asegura Velásquez, quien agrega que es después de los 35 que empezamos a notar la pérdida de movilidad, de resistencia y de fuerza, y es cuando a muchos les cuesta más el poder entrenar.

“Por esa razón, desarrollé un plan de entrenamiento personalizado que le permita a todas las personas sin importar su edad volver a tener una entidad y una conexión con sus músculos y articulaciones, y el trabajarlo de forma correcta les permite encontrar la clave del anti-envejecimiento y cumplir con metas deportivas”.

En estos momentos el plan de entrenamiento se realiza de forma virtual y en vivo, con grupos que no pasan de cinco a ocho personas y las clases son dictadas por diferentes profesionales del deporte y que han participado de una variedad de competencias como Sebastián Grisales, quien a través de la combinación de prácticas como la capoeira, el yoga, las acrobacias y el parkour, entre otros, desarrolló una metodología de movimiento que logra crear una eficiencia y resistencia frente a cualquier lesión o, la modelo y experta en yoga, Mónica Hernández y dos argentinos que son competidores profesionales de crossfit.

En búsqueda de la fuente de la eterna juventud, varios multimillonarios como por ejemplo Sergei Brin, cofundador de Google que invirtió US$1 millón en un laboratorio dedicado a estudiar el envejecimiento, y como curarlo, siguen buscando la forma de hallarla, pero aún, no existe tratamiento alguno que logré detener el paso del tiempo.

Hay que resaltar que una de las principales causas del envejecimiento es el estrés oxidativo, producido por los radicales libres, que en parte, son producto del exceso de tabaco, la exposición excesiva al sol, el estrés, la mala alimentación, la falta de sueño y el sedentarismo, entre otras cosas.

A esta situación, que son la falta de cuidarse, habría que sumarle que después de los 30 años, las personas pierden entre un 3 a un 5% de músculo cada diez años, generando otros posibles problemas a futuro como la osteoporosis, acumulación de grasa y una posibilidad de sufrir de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

“En ese sentido, lo que nosotros estamos buscando es que las personas entiendan que si hay hábitos nuevos que tienen que adquirir y si no los trabajan en los próximos cinco o diez años no van a estar muy bien. Y no solo se trata de hacer ejercicio e ir al gimnasio, se trata de encontrar la metodología que te permita alcanzar tus metas: perder grasa, ganar masa muscular, marcar los abdominales … Pero para ello, es necesario que haya entrenadores que te expliquen cómo hacer una sentadilla, una serie de abdominales o una flexión”, indicó el director de Neos5.

No hace mucho, el reconocido profesor de genética de la Escuela de Medicina de Harvard y codirector del Centro Paul F. Glenn para la Biología del Envejecimiento, David Sinclair, quien ha sido destacado en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time, publicó un libro titulado ‘Lifespan: Why We Age and Why We Don’t Have To’, en donde explica todo lo que pueden hacer las personas para no envejecer tan rápido, asegura que algunos de los consejos que pueden tener en cuenta son los juegos mentales, agregar alimentos y suplementos antiedad, controlar el estrés, pero principalmente hacer ejercicio algo muy importante, ya que cuando tu cuerpo se siente bien se tiene un mayor bienestar y salud en general.