Comerciantes, animados con el ‘black friday online’

En estos días en que la operación de los centros comerciales y las zonas de almacenes en las grandes ciudades marchan lentamente, las compras virtuales en el marco del Black Friday, que se celebra mañana, animan a los comerciantes.



Y es que con el paso del tiempo se ha convertido en una fecha comercial clave.



La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, realizó una encuesta para medirle el pulso, entre 771 personas de distintas ciudades, y se encontró con que el 82% acostumbra a comprar bienes y servicios en esta fecha.



Esto se alinea con la afirmación de que para este ‘Black Friday’ las compras virtuales serán las favoritas, según respondió 91% de los consultados.



Y de hecho, al margen de la encuesta, un análisis del propio Fenalco, da cuenta de altas expectativas de las grandes cadenas sobre el desempeño de las ventas ‘online’.



“Calculamos que el 12% de las ventas en el gran comercio entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre serán virtuales”, proyecta el gremio de los comerciantes.



Según la encuesta, entre las motivaciones de los consumidores para participar del Black Friday, prima el interés por las ofertas y las promociones, según afirmó el 65%. En cambio, otro 38% menciona los precios bajos, en tanto que otras personas consultadas mencionan la variedad de productos (12%), marcas predilectas (9%), productos/ marcas y destinos nuevos (8%). También hablan que optan por hacer compras en esta fecha porque es fácil hacerlo (8%).



Un fenómeno que Fenalco encontró en su estudio es que cuando la tienda aparece de manera virtual en la pantalla del celular o en el portátil, también se compra por impulso.

Es así como un poco más de la mitad de los encuestados admite adquirir bienes o servicio que no estaban en su lista inicial.



Esta temporada también es atractiva para las compras gruesas de la Navidad. En la encuesta, 20% dice que las hace antes del 29 de noviembre, mientras que el 24% las hace alrededor del Black Friday.



El monto de lo que se adquiere en esta temporada, en su mayoría están entre los $250.000 y $500.000 millones, según el 39%, mientras que para el 33% supera los $500.000. El 24% se moverá entre los $100.000 y los $250.000 y un 4% afirma que destinará un monto que no supera los $100.000, según la encuesta del gremio de los comerciantes.



Por medios de pago, el 53% de las compras se hará con tarjeta de crédito, el 27% con tarjeta débito y el 19% con efectivo.



DÍAS SIN IVA



Así como el ‘Black Friday’ ha entrado en los últimos años al movimiento de las compras y el consumo, ahora los comerciantes están atentos a cómo serán las reglas de juego para los tres días que se fijarán para que varios productos no lleven IVA.



Esta iniciativa que presentó el miércoles el presidente Iván Duque para incluir en la llamada Ley de crecimiento que se debatiría en el Congreso, no toma por sorpresa a los comerciantes, ya que fue una propuesta que el propio Fenalco hizo en el 2017 como un mecanismo de dinamización de las ventas.



El efecto de los llamados ‘tax-holiday’ ya está probado Estados Unidos.



El año pasado se hizo un estudio, en un período de 10 años, en los estados en donde rige esta medida y se mostró que el gasto general aumenta en un 8%.



“En conclusión se evidencia que los ‘tax-holidays’ aumentan las ventas del comercio entre 6 y 8 por ciento y su efecto es mayor para los bienes directamente afectados, respecto a otros estados que no tuvieron esa exención”, concluye el gremio.



Sobre este anuncio en particular, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que es saludable socialmente y para la economía.



De acuerdo con la ponencia, aplicaría para vestuario y calzado, electrodomésticos, elementos deportivos, útiles escolares y juguetes. Además, en cada grupo, no obstante, habría un techo de aplicabilidad por cada unidad comprada. Los días de aplicación también serían sujetos de reglamentación.



Al anuncio no le han faltado objeciones. Una de ellas del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Sostiene que “los estudios disponibles sobre el efecto de días sin IVA muestran un impacto más bien limitado y mucho de sustitución de compras hacia los días con exenciones”.



