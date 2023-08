Comité Paralímpico quiere que Dominic Wolf luzca su camiseta

En los últimos días, el 'youtuber' alemán Dominic Wolf protagonizó una controversia con la Federación Colombiana de Fútbol. Lo que habría originado la polémica es que en algunos vídeos de tipo promocional, el creador de contenido se le veía usando la camiseta de la Selección, a pesar de no contar con los derechos de imagen.



Por ello, la Federación le solicitó que eliminara los vídeos en los que aparecía con la prenda de la tricolor, para evitar acciones legales.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



En respuesta, Wolf publicó un vídeo contando el suceso y enseguida atendió la solicitud de la organización.



En ese momento el 'youtuber' explicó: "Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana".



(Vea: El homenaje que recibió la Selección Colombia femenina tras el Mundial).



Además, el también influencer manifestó: "¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto? Saben cuanto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales. Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”.



(Vea: España se coronó campeona del Mundial Femenino 2023).

Dominic Wolf Archivo particular

Sin embargo, a pesar de la restricción y el malestar que pudo generar la situación, el Comité Paralímpico Colombiano, en favor de Wolf, anunció en sus redes sociales: "Queremos que @dominiccolombia tenga nuestra camiseta. ¡En Colombia somos más que fútbol! Es por eso que queremos que @dominiccolombia tenga la camiseta con la que nuestros #imPARAbles nos han representado alrededor del mundo y la use en todos sus videos”.





La iniciativa del Comité fue aplaudida por los seguidores, pues aseguran que visibilizaría a los deportistas paralímpicos.



(Vea: Investigan ataque a tiros a carro de un futbolista del América de Cali).



PORTAFOLIO