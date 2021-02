¿Cómo cautivar a los estudiantes en las clases virtuales?

Por cuenta de la pandemia, las clases virtuales reemplazaron a las presenciales y con ello los maestros viven uno de los mayores retos de su historia: Cautivar la atención de sus estudiantes desde la distancia.

Si bien unos han acudido al juego y dinámicas pedagógicas para dicho fin, otros han muerto en el intento, como lo han registrado vídeos y grabaciones que circulan en redes sociales donde se ven profesores angustiados y preocupados ante el fracaso que han tenido sus clases online.



Colombia no es ajena a este fenómeno. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Orientado a la Gestión Académica (Ceinfes), el 79,8 % de los estudiantes colombianos aseguran que no se concentran lo suficiente al estudiar de manera virtual, lo cual ha llevado a profesionales y empresas crear iniciativas para mitigar este problema.



Tal es el caso de Mindbreak, una empresa colombiana que le apuesta a la transformación de la educación en el país a través de la difusión de contenidos que enseñan y proponen soluciones a los principales problemas que se enfrentan rectores, profesores, padres de familia y estudiantes en el país, como es el caso del aburrimiento y la monotonía en las clases.



Para Catalina Santamaría, cofundadora de esta empresa, en términos de educación, la pandemia en Colombia ha dejado al descubierto problemas de innovación y analfabetismo digital en ese sector, lo cual ha ocasionado que sentimientos como el desinterés no paren de ser una constante en escuelas, colegios y universidades del país.



Pero, ¿cuál es la fórmula que deben seguir profesores y alumnos para combatir el aburrimiento en las clases y despertar las emociones? Santamaría entrega las siguientes recomendaciones:



MAESTROS



1. Mantener una imagen y comunicación de liderazgo y convicción que engrandezca su presencia detrás de la pantalla y genere empatía y cohesión en el grupo.

2. Generar espacios de socialización, colaboración y conocimiento entre

todos los asistentes.

3. Hacer cambios de ritmo constantemente en la clase que generen una

tensión positiva y una dinámica permanente.

4. Introducir elementos lúdicos y utilizar técnicas como el storytelling, el storyscaping y la gamificación para darle dinamismo a las clases.

5. Dominar algunas herramientas tecnológicas que facilitan la interacción,

evaluación y colaboración.



ALUMNOS



1. Apasionarse por el aprendizaje. Un estudiante debe encontrar una

motivación interna para disponerse a aprender y mirar positivamente el

aula. Descubrir su pasión y sus motivaciones le permitirá conectarse mejor con las clases.

2. Organizar su espacio de clase y disponerse especialmente para la experiencia. Estudiar desde casa implica una preparación del ambiente, bajar la contaminación de ruido y otros distractores.

3. Participar en las clases. Convertirse en un espectador de la experiencia educativa y no en un agente activo puede ser agotador y aburrido.

4. Dominar herramientas que le permitan interactuar con seguridad y brillar

en la entrega de sus actividades académicas.

5. Prepararse para no ser sólo un un receptor, sino también un generador de contenido y evaluador de los resultados académicos propios y del grupo.



Mindbreak es una organización liderada por profesionales expertos en procesos pedagógicos en escuelas y compañías, que con el ánimo de desarrollar estas temáticas y otorgar herramientas para llevarlas a la práctica, ha creado dos espacios de formación: Uno, dirigido a estudiantes llamado “Encuentra tu pasión”, entendiendo que los procesos de aprendizaje serán bienvenidos cuando los estudiantes encuentran motivaciones internas que los vinculan. Y otro para docentes, denominado “Potencia el aula virtual”, donde los profesores podrán adquirir metodologías y herramientas que transformen las aulas virtuales en espacios realmente estimulantes.



Estos eventos se desarrollarán los próximos 11 y 16 de marzo, a través de una masterclass y un curso de 6 sesiones.