¿Cómo contener el avance del coronavirus desde casa?

El Ministerio de Salud y Protección Social entregó las orientaciones preventivas para contener el avance del COVID-19 en el entorno hogar, dirigidas a la población en general y que promueven el autocuidado en el núcleo familiar, principalmente en personas mayores de 65 años y con enfermedades de base.



Frente a las recomendaciones, la subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social, Adriana Estrada, indicó que con esto “se hace un llamado a que todos seamos garantes en la implementación de las medidas sanitarias que se están impartiendo de manera sistemática en respuesta a las dinámicas de la situación que conlleva la pandemia y que implica tomar medidas en el entorno hogar, la propiedad horizontal, los establecimientos abiertos al público, con el fin de que sigan siendo entornos saludables y seguros”.



Las recomendaciones para la familia, cuidadores y personal de apoyo domésticos son:



• Lavado de manos con agua y jabón que debe durar mínimo 30 segundos. En especial al llegar a casa, antes de preparar y consumir alimentos, antes y después de salir del baño, después de toser o estornudar y después del cambio de pañales.



• Al toser o estornudar cubrir nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable.



• No consumir tabaco al interior de la vivienda.



• Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies.



• Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda.



• Buscar actividades manuales, pasatiempos y actividad física que puedan realizar en casa.



• En caso que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, notifique a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su municipio.



Frente a las recomendaciones con el agua para consumo humano, se insiste usar solo agua potable o hervida para beber, lavar alimentos y cocinar.



Lavar las vasijas, tanques o canecas de almacenamiento del líquido vital; y la para el caso de las fuentes de agua, que estén libres de residuos y cubiertos.



Otra de las recomendaciones es la limpieza y desinfección en la vivienda, vehículos y conjuntos residenciales; y manejo de mascotas y basuras, para lo que se recomienda:



EN LA VIVIENDA



• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.



• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: retiro de polvo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y desinfección con productos de uso doméstico.



• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria.



• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.



• No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente.



EN EL BAÑO



• Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se encuentran en el baño.



• Cambiar y lavar con regularidad las toallas de mano, siendo preferible el empleo de toallas de papel.



• Guardar los cepillos de dientes y separarlos unos de otros.



EN LA COCINA



• Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se encuentran en ella.



• Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para lavar platos, preferiblemente con agua caliente o desinfectante.



• Los adultos mayores que tengan una enfermedad de base diferente a COVID-19 no compartir vasos, platos, utensilios, alimentos o bebidas.



• Tener en cuenta las cinco reglas de la OMS para unos alimentos más seguros: limpieza de áreas y elementos que se emplean para la preparación; separar los alimentos crudos de los preparados; cocerlos bien; mantener los alimentos a la temperatura correcta, y utilizar agua y materias primas aptas para el consumo.



CON LAS BASURAS



• Clasifique y separe los residuos sólidos generados en la vivienda.



• Cumpla con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos.



• Defina un adulto de la familia que se encargue del retiro y depósito de estos en las áreas establecidas.



CON LAS MASCOTAS



• Si usted u otra persona de su núcleo cercano presenta síntomas de COVID-19, debe aislarse de su perro y gato.



• Si algún miembro de la familia presenta cuadro respiratorio, evite acariciar a los animales, besarlos, abrazarlos, dormir con ellos y tener contacto con sus secreciones.



• Evite ser lamido por su perro y gato.



• Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de alimentarlo.



• Si su perro o gato desarrolla una enfermedad inusual después de haber estado en contacto con una persona enferma de COVID-19, consulte con un médico veterinario.



• Mantenga el plan sanitario de su perro y gato vigente (vacunas, chequeo veterinario, control de parásitos internos y externos).



• Evite el contacto con animales con los que no esté familiarizado.



• Se recomienda que durante el tiempo de permanencia en casa de las personas se incluya a los perros y gatos.



• Recuerde que la Organización Mundial de Salud – OMS y la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales - WSAVA, aclararon que los perros y gatos no son transmisores de COVID-19.



AL SALIR DE LA VIVIENDA



• Si sale en carro particular, limpiar las manillas y volante con alcohol o pañitos desinfectantes.



• No saludar con besos ni abrazos ni dar la mano.



• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a movilidad y acceso a lugares públicos. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.



• Asignar un adulto para hacer las compras.



• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.



AL REGRESAR A LA VIVIENDA



• Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón.



• Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano.



• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.



• Bañarse con abundante agua y jabón



• Lavado de manos de acuerdo a los protocolos.



• Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.



• Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie limpia.



• Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o desinfectados.



EN CARROS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS



• Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.



• En la media de lo posible mantenga ventilado el vehículo.



• Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos antes de subirse a él.



• En la medida de lo posible mantenga la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás)



• Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.

• Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros.



EN EDIFICIOS, VIVIENDAS MULTIFAMILIARES Y CONJUNTOS



• La administración debe reunirse con la empresa de seguridad, personal de servicios generales y proveedores para informar qué es la COVID19, y la toma de medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes.



• Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ascensores y botones de control, pasamanos de escaleras, manijas, cerraduras de puertas, timbres, citófonos, rejas y entradas principales peatonales.



• En las carteleras informar sobre las medidas de prevención y mitigación de COVID-19.



• Los niños deben mantenerse en lo posible dentro de la vivienda y en caso de uso de las áreas comunes garantizar la disponibilidad de gel antibacterial.



• Evitar reuniones o eventos sociales (restringir uso de salones sociales y comunales).



• Articular el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los de proveedores de servicios de la propiedad horizontal.



• Restringir el acceso a la propiedad horizontal de domicilios, preferiblemente designar un adulto que los reciba en portería.



• En caso de que un residente presente síntomas de COVID-19, notifique a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su municipio.



• Establecer protocolos de información ante cualquier sospecha de un evento por COVID-19, y de limpieza y desinfección del recorrido realizado por el enfermo de COVID-19.



• Vigilantes, personal de servicios generales y proveedores de la propiedad horizontal deben utilizar los elementos de protección personal como tapabocas o máscaras, siempre que el desarrollo de sus actividades implique contacto a menos de un metro de las personas.



• Capacitar al comité operativo de emergencia en la prevención y mitigación de COVID-19.



• Restringir las labores de mantenimiento al interior de las viviendas con personal externo.