‘Tips’ para escribir números en letras en documentos financieros

Escribir los números en letras tienen 'su ciencia'. Tenga en cuenta que su escritura comprende algunas reglas ortográficas importantes. A continuación le contamos cuáles son:



- Los números entre el cero y el nueve se suelen escribir con letras, pero es obligatorio escribir en letras el uno, dos y tres.



- Los números entre el diez y el veinte se pueden escribir con letras o números, pero desde el veinte es mejor escribir con cifra.



- Los números terminados en cero deben escribirse en letras.



- A partir del número 31 deben escribirse en letra y se recomienda escribirlos separados, es decir treinta y uno.



- Los números de cuatro dígitos se deben escribir en cifra, sin espacios ni puntos.



- Desde cinco dígitos, cada tres cifras debe dejarse un espacio, sin embargo en el caso de diligenciar contratos, cheques, pagarés, letras de cambio es preferible para mayor claridad separar los números por puntos o comas.



- No deben combinarse letras con números cuando se habla de miles, por ejemplo 20 mil pesos.



- Se recomienda combinar letras con números cuando se habla de millones o billones, por ejemplo 25 millones de colombianos o 2,7 billones de pesos.





