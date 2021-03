¿Cómo funcionará el ‘Pico y Placa’ en Bogotá en Semana Santa?

La medida del Pico y Placa durante la Semana Santa se mantiene, es decir, la medida continuará funcionando de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m., con las mismas reglas y excepciones.

Los vehículos que están excluidos del 'pico y placa': personal de salud, carros eléctricos e híbridos, pago del pico y placa Solidario.



Martes 30 de marzo: placas terminadas en 0, 2,4,6 y 8.

Miércoles 31 de marzo: placas terminadas en, 1,3,5,7 y 9.

Jueves 1 de abril: No hay.

Viernes 2 de abril: No hay.



EXCEPCIONES EN EL PICO Y PLACA



El personal de salud ingresa en esta primera lista, segundo se encuentran las personas que tengan carros eléctrico e híbridos; de tercer están las personas que pagan el valor de $ 2'066.200 de pesos y pueden usar el carro durante seis meses sin restricción horaria.



Por último están los que usan su automóvil de manera compartida. Si van con 3 o más ocupantes no tienen restricción.



¿CUÁNTO VALE LA MULTA POR PICO Y PLACA?



Las personas que con sus vehículos incumplan la norma del Pico y Placa serán sancionadas con una multa que cuesta 438.000 pesos.



ASÍ FUNCIONARÁ LA MEDIDA EN SOACHA



Bajo el Decreto No. 028 del 16 de marzo de 2021, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, firmó la implementación de la medida de Pico y Placa sobre la Autopista Sur para mejorar la movilidad de los soachunos y de los viajeros que acceden a Bogotá por este corredor vial.



La medida iniciará a las 12 m., con el ingreso de los vehículos de placas pares 0.-2-4-6-8 hasta las 4 p.m. Para el ingreso de los automóviles de placas impares 1-3-5-7-9. De 4 p.m, hasta las 8 p.m. Después de esta hora se levantará la restricción.



Los viajeros que tengan restricción en el horario establecido podrán realizar un desvío por la variante Soacha – La Mesa y continuar por ese tramo vial hasta la Calle 13 o Calle 80 de la capital. O pueden acceder a las vías alternas de la ciudad tomando la Avenida Indumil, después la vía San Isidro o San Marón para salir a la Avenida Ciudad de Cali hacia Ciudad Verde con los límites de Bosa San José, o continuar por la carrera 30 hacia la Avenida Terreros para tomar la Transversal 15, la cual conecta con la Avenida las Torres y así llegar a Bosa Estación.



El mandatario local enfatizó en la importancia de implementar estas medidas y el éxito que ha sido para mejorar la movilidad de la ciudad.



"Está comprobado que el Pico Y Placa sobre la Autopista Sur funciona en nuestra ciudad. Por eso, implementaremos la medida durante el retorno de Semana Santa el 3 y 4 de abril en el sentido Girardot - Bogotá, en los mismos horarios que los viajeros ya conocen. Así reducimos los tiempos de desplazamiento de 2 horas a 8 minutos." Resaltó Saldarriaga.



Se colocarán diferentes puntos de atención y señalización en los peajes de San Miguel, Chuzacá, Mondoñedo y El Charquito, con el fin de que los vehículos que provienen de Melgar, Girardot, La Mesa, Mesitas y demás municipios del sur del país no ingresen por la Autopista Sur. Las personas que incumplan con la medida tendrán una sanción por un valor de $447.000.



Según historial de la Policía de Tránsito y Transporte, durante la Semana Mayor ingresan por la Autopista Sur 350.000 vehículos, mientras que con la medida se estima que pasarán 55.000 automóviles por Soacha.



Concluyó Juan Carlos Saldarriaga en invitar a los viajeros a programar su viaje para que puedan disfrutar más tiempo en la piscina y menos tiempo en el trancón.



Bogotá