¿Cómo funcionarán los cementerios en la reactivación?

Recientemente Colombia dio un paso adelante en la reactivación con la apertura de actividades comerciales e industrias que habían detenido su operación por la pandemia del coronavirus.



(Plan exequial, en gastos de los colombianos).

Este un momento clave para la nueva normalidad en el país y el compromiso de los colombianos se ha reflejado en los números, de acuerdo con Grupo Recordar, empresa de servicios fúnebres, la cantidad de servicios atendidos por fallecimiento a causa de Covid-19 y sospecha del mismo, se han reducido en un 62% durante los meses de agosto y septiembre respecto a julio, y ciudades como Barranquilla y Cartagena, donde se veía el pico más alto en cuanto a servicios, han registrado una reducción en el índice cercana al 89% y 87% respectivamente.



Así pues, los parques cementerios y el sector fúnebre se suman al mensaje de autocuidado cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 del Ministerio del Interior. Por eso, Grupo Recordar, le informa los cambios en la prestación de servicios fúnebres que debe tener en cuenta en caso del fallecimiento de algún ser querido:



LINEAMIENTOS PARA EL SERVICIO FUNERARIO Y EXEQUIAS



• El número de personas para el servicio de funeraria será establecido según el aforo permitido para cada sala de velación.

• Es obligatorio el uso de tapabocas.

• Se debe conservar el distanciamiento social de dos (2) metros.

• El servicio de cafetería en las Salas de Velación se encuentra habilitado, respetando el distanciamiento social y las medidas correspondientes.

• El servicio de transporte de acompañantes no podrá superar el 50% de la capacidad de vehículo.

• El área de Coordinación de Servicios de cada parque cementerio, deberá asignar las salas de velación garantizando en lo posible que estas no sean continuas, con el objetivo de evitar aglomeraciones.



LINEAMIENTOS PARA EL DESTINO FINAL (INHUMACIÓN/ CREMACIÓN)



• La ceremonia de exequias para los servicios de inhumación y cremación se realizará en un tiempo máximo 30 minutos por el diácono y/o sacerdote a puerta cerrada.

• El número de personas permitidas para la prestación de servicios de destino final será el mismo número autorizado en el servicio funerario y de exequias; lo anterior, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el parque cementerio.

• Es obligatorio el uso de tapabocas.

• Se debe conservar el distanciamiento social de dos (2) metros.

• En caso de cremación la entrega de cenizas se realizará en el horario establecido por la administración del parque cementerio; esta no podrá superar 15 minutos y máximo dos (2) personas.



Cabe destacar que en caso de que la familia decida realizar velación, deberán solicitar la epicrisis emitida por la entidad de salud tratante, en la cual se constate que la causa de muerte no se encuentra relacionada con Covid-19, esto con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio del personal de las sedes funerarias y laboratorios.



Además de esto, el personal de seguridad, gestor de funeraria y/o gestor de parque cementerio, realizarán seguimiento constante al número de personas en las instalaciones e identificarán a las personas que presenten síntomas y/o estén incumpliendo con el uso de tapabocas; en caso de ser necesario, solicitarán amablemente el retiro de las personas.



Al respecto, Zamir Torijano, Director Corporativo de Operaciones de Grupo Recordar afirma: "estamos comprometidos con los colombianos, por eso a pesar de la flexibilización de medidas, aplicamos nuestros protocolos de bioseguridad que permitan seguir garantizando el bienestar de quienes despiden a su ser querido. Nuestro sector enfrenta al Covid-19 día a día y es por esta razón, que no escatimamos esfuerzos para seguir prestando un servicio de calidad y respetuoso".