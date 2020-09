¿Cómo prepararse para volver a viajar?

Archivo particular

Luego de una de las cuarentenas más largas de Latinoamérica, los colombianos ya pueden volver a viajar en caso de que deseen hacerlo, luego de que el Gobierno Nacional levantara el aislamiento obligatorio en el país a partir del primero de septiembre.



(Claves para viajar en flota durante la nueva fase de aislamiento).

Bajo este modelo de nueva realidad, se podrán reanudar los viajes por carretera, ya sea en flota o en vehículo particular. Además, también se restablecerán los vuelos nacionales.



Para cualquier viaje que se emprenda hay que tener en cuenta las recomendaciones del Gobierno Nacional en cuanto a protocolos sanitarios y medidas de distanciamiento, con el fin de evitar las aglomeraciones.



(La crisis del transporte intermunicipal podría prolongarse por 2 años).



Sin duda, el mundo ha cambiado luego del Covid-19, pero todos echan de menos volver a viajar. Es por esto que Kayak entregó algunas recomendaciones y herramientas que puede resultar útiles a la hora de volver a viajar:



VIAJE DE FORMA SEGURA



Recuerde que cada municipio o ciudad que visite dentro del país puede regirse, según el estado sanitario, por normas particulares. Consúltelas antes de salir para evitar contratiempos. Lo mismo pasa con los destinos internacionales, para eso el metabuscador pone a disposición de los usuarios el Mapa de Restricciones de Viaje interactivo, que detalla los bloqueos de entrada por estado y país, y un Filtro de Viaje Flexible, para identificar fácilmente las opciones de viaje con cancelaciones gratuitas.



PLANIFIQUE EL PRESUPUESTO



Como toda nueva aventura, hay que tener en cuenta tres costos fundamentales del viaje: gasolina o tiquetes de avión (depende el medio de transporte elegido), alojamiento y recreación. Una vez elegido el destino para optimizar su presupuesto puede utilizar la herramienta de predicción de precios de Kayak para mantenerse informado acerca de cuándo subirá o bajará el precio de su vuelo o alojamiento. Además el metabuscador recomienza utilizar el filtro de cancelación flexible al realizar la búsqueda de vuelos. De esta manera al revisar los resultados los usuarios pueden ver las aerolíneas que no están cobrando tarifas de cambio o cancelación de viajes y elegir el proveedor que más se ajuste a sus necesidades.



ESCOJA LA RUTA



Aprovechando que los viajes por carretera están habilitados, consulte la Guías por Carretera de Kayak para descubrir Colombia. Encuentre lugares con otro panorama y sumérjase en la aventura. Esta guía no solamente le muestra las rutas para llegar de una ciudad a otra, también incluye paradas culturales, restaurantes, hoteles y miradores.



LO MÁS BUSCADO



Manténgase informado de las tendencias de viaje y descubra destinos nuevos. Gracias a la Guía Travel Hacker, elaborada teniendo en cuenta los nuevos hábitos del viajero colombiano y que se actualiza online periódicamente, los colombianos pueden planificar los próximos viajes del año de forma segura con toda la información centralizada en un solo lugar. Recuerde al elegir el destino chequear las restricciones de viaje para cada lugar antes de reservar vuelos y hoteles.