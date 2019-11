¿Cómo reducir el estrés en el sector empresarial colombiano?

Según los más recientes resultados del índice “Mejor Vida” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia es el país en el que los trabajadores tienen menos tiempo para descansar, socializar y realizar actividades de ocio.



De acuerdo con la investigación, que analiza la situación de los trabajadores de los países miembros y en proceso de integración a este organismo multilateral, los colombianos dedican la mayoría de su tiempo diario al trabajo, situación que puede afectar su salud mental y aumentar los niveles de estrés.



Pensando en esta coyuntura que cada día preocupa a más empleados y empresas, nace la metodología Getting Things Done (GTD), un sistema de organización que promueve el balance de vida y trabajo, cuya base fundamental es ayudar a las personas a definir sus asuntos de manera consciente y esquematizada, creando un espacio para la creatividad y la productividad en la mente de los trabajadores. Además, promueve habilidades de coaching para potenciar la competencia de orientación al logro.



Esta metodología, creada por el consultor de coaching estadounidense David Allen y aplicada exitosamente en empresas como IBM, Microsoft, DirecTV y otras compañías de la afamada lista Fortune, llega a Colombia a través de Verónica Sarmiento, gerente de People Corp., una de las dos firmas embajadoras de esta metodología de productividad en el país.



“Más de diez años de trabajo en el sector organizacional y de recursos humanos me demostraron que los trabajadores colombianos necesitan desarrollar técnicas de organización para el desempeño de sus labores. Es por eso que hemos traído al país un método, que por el éxito que ha tenido en otros lugares, mejorará la productividad laboral de los empleados, asegurando el control, balance y foco de sus entregables, sin estrés y con la posibilidad de ganar tiempo y concentración para realizar proyectos estratégicos y de innovación”, expresa Sarmiento.



Para la alta ejecutiva de People Corp., a través de esta metodología, las personas también podrán fortalecer sus relaciones sociales y familiares, ya que al resolver tareas de manera más rápida y organizada tendrán la oportunidad de optimizar su tiempo libre.

“¿Cuántas veces hacemos largas listas de tareas que se repiten porque no tenemos el foco ni el tiempo para ejecutarlas y que nos genera estrés al no evacuar nuestros asuntos productivamente? Este es un ejemplo clásico en la vida de los ejecutivos. GTD nos permite generar un cambio de mentalidad y en la manera de hacer las cosas, organizando productivamente nuestros asuntos, disminuyendo el caos y los problemas de salud mental que esto genera en nuestras vidas”, explica Sarmiento.



People Corp. completa más de cuatro años comprometida con la gestión del talento humano en el sector empresarial colombiano. Como parte de sus proyecciones a mediano plazo, esta compañía espera llegar a otros países de la región andina generando valor en las compañías y en sus trabajadores con metodologías innovadoras que cambian vidas.