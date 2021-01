¿Cómo sacar ventaja de relación entre Colombia y EE.UU. en era Biden?

El próximo 20 de enero Joseph Roninette Bieden Jr, Joe Biden, será investido como el 46° presidente de Estados Unidos. ¿Cómo afectará este cambio de gobierno las relaciones con Colombia?



El conocimiento de Biden sobre Colombia como vicepresidente de Barack Obama, da una gran ventaja al país y eso puede jugar a favor de las inversiones, además del afecto que Biden siente por América Latina, región que visitó 16 veces como vicepresidente.



Con Biden, Colombia mantiene su estatus de país clave para Estados Unidos, como lo es desde los años noventa, cumpliendo su promesa de campaña de “tratar a los países de Latinoamérica como iguales” para hacer frente a la pandemia, la corrupción y el cambio climático.



El presidente electo ha evidenciado una visión optimista del vínculo bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, bajo el sendero de la colaboración y la asistencia mutua en punto a asuntos sensibles y de interés regional, tal es el caso de la lucha contra las drogas y el alcance de cientos de latinoamericanos que hoy tienen la capacidad de emigrar de forma legal a Estados Unidos.



En muchas ocasiones Biden ha dicho que Colombia es la piedra angular de la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y hará de la reconstrucción de la relación una prioridad clave en la política exterior de su administración.



Frente a esto el abogado y director para Colombia de Latam en USA, Edgar Pulido dice que ”gracias a estas favorables relaciones que muestra Biden, es un tiempo seguro y apropiado para crear empresa en EE.UU., ya que bajo las políticas del gobierno Biden, empresarios colombianos que inviertan en constituir nuevas empresas o filiales, cuentan con beneficios económicos y arancelarios según los tratados de libre comercio”.



Por otro lado, según la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), el gigante del norte es el principal socio comercial de Colombia. Analizando datos históricos de comercio entre Colombia y el mundo, se observa que indudablemente EE.UU. ha representado aproximadamente un tercio tanto de la demanda externa de las exportaciones, como del consumo interno de las importaciones. De hecho en el año 2018, el 25,5% de las ventas externas de Colombia tuvieron como destino Estados Unidos, en 2019 la cifra ascendió a 29,2%. La proporción de exportaciones hacia la Unión Americana ha permanecido relativamente estable. El año pasado, de enero a octubre de 2020 la cifra se mantuvo en un 28,7%, demostrando así un punto a favor de relaciones Colombia Estados Unidos.



“Con el covid-19 y ahora la elección del nuevo presidente, muchos colombianos muestran cada vez más interés en el país norteamericano, por seguridad, protección ante la pandemia en la parte económica, adquisición de activos y también por la diversificación de portafolios y la mitigación de la devaluación del peso frente al dólar y la seguridad jurídica", agrega Edgar Pulido de Latam USA.



Además, Estados Unidos ha firmado diversos tratados de “Cooperación, Navegación y Comercio” con el objetivo de promover la inversión y el comercio, y de garantizar el desarrollo de la paz y las buenas relaciones con países amigos. También ha suscrito múltiples acuerdos bilaterales con el objetivo de promover la inversión. Esto ha abierto las puertas a la visa de comercio E-1, que se ha convertido hoy en una categoría que tiene gran aceptación, porque fomenta relaciones comerciales.



“La elección y ahora investidura de Biden, traerá más estabilidad en las relaciones comerciales, que con el gobierno Trump estuvieron alteradas, especialmente con China lo que reflejaba un dólar menos fortalecido, lo cual puede hacer que Colombia en el corto plazo se pueda beneficiar del impulso de la economía americana que se proyecta con un plan de infraestructura que puede llegar a los US$3 billones”, concluye Pulido.



VISA E-1



La clasificación de No Inmigrante de la Visa de Comercio Exterior, denominada, E-1, permite a un nacional de un país tratado, con el cual Estados Unidos mantiene una relación de comercio, ser admitido en territorio estadounidense para participar en el comercio internacional a nombre suyo. El comercio se refiere a un intercambio internacional de mercancías, bienes, servicios, dinero, tecnología, transporte y turismo, entre otros.



Una visa es una autorización condicionada que otorga un país, típicamente a un ciudadano extranjero, para entrar y permanecer temporalmente en dicha nación. En nuestro continente el tipo de visado más solicitado es el de turista, que muchas personas usan para viajar mayoritariamente a los Estados Unidos.



Sin embargo, si la intención es hacer negocios o impulsar proyectos de comercio exterior con la Unión Americana, se debe tramitar la visa adecuada.



El solicitante debe ir a los Estados Unidos para llevar a cabo un comercio “substancial”, o para desarrollar o dirigir las operaciones de una empresa que tenga intercambio comercial con su país de origen. El título de los artículos comercializados debe pasar de una de las partes implicadas a la otra.



BENEFICIOS PARA LOS FAMILIARES DEL APLICANTE



Un comerciante con Visa E-1 puede ingresar a Estados Unidos acompañado por cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Sus nacionalidades no tienen que ser las mismas. Estos familiares pueden solicitar el beneficio como dependientes mediante la clasificación de No Inmigrante E-1 y, si se les aprueba la visa, generalmente se les otorga el mismo período de estadía que el comerciante. Si los miembros de la familia ya están en Estados Unidos y desean obtener un cambio de estatus o una extensión de la estadía en una clasificación dependiente E-1, también pueden presentar una solicitud. Los cónyuges de los inversionistas E-1 pueden solicitar además una autorización o permiso de trabajo, sin restricciones.



La visa E-1 no impone ningún tipo de condiciones para entrar y salir de Estados Unidos. El poseedor puede viajar la cantidad de veces que considere necesarias, durante la vigencia de la visa. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tampoco impone ningún límite de tiempo a su estancia en el exterior.