¿Cómo salvar comida de restaurantes y plazas a través de aplicativo?

Archivo particular

Preparar comida sin generar muchos desperdicios es un desafío que por años han enfrentado los restaurantes en Colombia y que con la crisis del coronavirus se ha ido agudizando debido a las cambiantes normas que se ejecutan para la operación de sus negocios.



Y es que según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia anualmente se pierden y desperdician cerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos, por lo que generar iniciativas que mitiguen este panorama se ha convertido en una misión de organizaciones y colombianos alrededor del país.



Tal es el caso de Miguel Rengifo, un joven caleño, quien consciente de la crisis que viven los restaurantes y del impacto medioambiental que genera la producción de desperdicios, decidió crear una ‘app’ que ayuda a los establecimientos a comercializar su comida no vendida y de paso, le facilita a los colombianos acceder a alimentos de calidad a precios muy bajos.



Se trata de LastFood, un revolucionario aplicativo móvil que, gracias a su innovadora propuesta, hoy ya rescata platos y alimentos de 35 restaurantes, 5 fruvers, 5 panaderías y 3 plazas de mercado en el país.



¿Cómo funciona? De acuerdo con Rengifo, CEO de la aplicación, esta es una tecnología fácil de usar donde los colombianos ingresan a la ‘app’ de LastFood en iOs o Android, completan sus datos personales, seleccionan el restaurante o lugar del que desean comprar la comida no vendida y finalmente, programan su domicilio.



“Queremos democratizar el acceso a comida de calidad en el país a través de una propuesta única en el mercado que no sólo le permite a las personas comer rico y ahorrar dinero, sino que también impacta positivamente al medio ambiente gracias a la reducción de la huella de carbono que se genera proveniente de los desperdicios”, añade.



Debido a su prometedor modelo tecnológico, recientemente este aplicativo recibió un capital semilla de ángeles inversionistas en California (EE.UU.) por un monto total de 100 mil dólares.



Además, ha logrado en dos meses salvar alrededor de 1.530 platos, cautivar a cerca de 4.200 usuarios y crear una comunidad en redes sociales de más de 5 mil seguidores.



LastFood es una herramienta que en la actualidad opera en Medellín, Envigado, Itagüí, Bello y Sabaneta y que en los próximos meses proyecta prestar sus servicios en Bogotá, Cali y Barranquilla, ciudades en las que espera conquistar a más de 130 mil usuarios.



Como parte de su plan de expansión, esta ‘app’ planea generar cerca de 20 mil órdenes mensuales en el primer semestre de 2021 y aliarse con 400 restaurantes en lo corrido del año.