Consejos para hacer una campaña de marketing con influencers

Cada vez son más las empresas que han incluido en sus estrategias de marketing el uso de influencers para impulsar sus productos o llegar a sus audiencias de interés.



En la actualidad, algunas de las razones por las que se recurre a esta herramienta es porque tienen "influencia sobre la opinión pública y decisiones de compra, generación de tendencias, relato de experiencias y conexión con el público", asegura la plataforma FuelYourBrands.



De acuerdo con Jesica Alcalde, CEO de esta compañía: “actualmente, las personas tienen en cuenta las recomendaciones en redes sociales sobre productos y servicios antes de adquirirlos. Por eso, los microinfluencers se han vuelto un pilar fundamental, pues dedican tiempo a interactuar con sus seguidores y tienen empatía con ellos, lo que les da cierto grado de amistad al compartir intereses, gustos, ideologías o al responder comentarios y mensajes, dándole así mejores resultados a las marcas que hacen campañas con ellos”.



Ahora bien, escoger al adecuado no es una tarea sencilla, por eso la compañía comparte algunas claves para hacer una buena elección:



1. Tenga en cuenta la tasa de interacción que tiene la cuenta del influencer, pues esto determinará el alcance de la campaña.



Es decir, “una campaña de 20 microinfluencers de 50.000 seguidores con ER de 10% podría tener un alcance de 150.000 personas, lo cual sería más efectivo que, con el mismo presupuesto, hacer una colaboración con un macroinfluencer de 300.000 seguidores y ER de 2% teniendo un alcance de únicamente 6.000 usuarios" ejemplifica Alcalde.



2. Busque un perfil que se dedique exclusivamente a su área de interés, así llegará más fácil a su público objetivo.



Por ejemplo, una cuenta dedicada exclusivamente a la moda o a la tecnología, a la familia, a los planes turísticos, entre otros.



3. No limite en exceso al influencer, abra las posibilidades, permita que hagan contenido creativo para que la colaboración sea más auténtica y genuina.



4. Escoja muy bien el formato y red social que se acomode a los objetivos de la marca.



5. Haga un análisis de los resultados para tomar las mejores decisiones.



6. Intente crear procesos automáticos para gestionar colaboraciones con influencers, esto le ayudará a obtener resultados en menor tiempo.



De esta forma, su marca, proyecto o servicio podría aumentar el alcance y alcanzar el éxito esperado.



PORTAFOLIO