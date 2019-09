¿Cómo vencer la adicción a la tecnología en el trabajo?

Cuando era común bloquear el acceso a las redes sociales desde los equipos informáticos de las oficinas y empresas, la masificación de los teléfonos inteligentes hizo que esta práctica en las compañías no tuviera mayor sentido.



(Lea: 'Los teléfonos inteligentes vuelven perezoso al cerebro')



El acceso desde el móvil a un sin número de aplicaciones, además de facilitar la vida de los usuarios, también trajo para algunas personas dependencia a él y a saber qué está pasando en sus redes sociales todo el tiempo.



(Lea: Crece la adicción al celular entre las personas)

Estudios, por ejemplo, indican que en promedio las personas consultan sus teléfonos unas 150 veces al día, incluso, algunos aparatos como el Iphone reportan semanalmente el tiempo que permanecen sus usuarios en pantalla con el fin de que lleven un autocontrol.



(Lea: Los miedos, fobias y adicciones que causa el celular)



No obstante, las áreas de recursos humanos se enfrentan al reto de controlar su uso sin salir de la línea de transformación e innovación que se está implementando en la mayoría de las empresas.



Frente a este tema, Adriana Garcés, Gerente de Gestión Humana, de ManpowerGroup, compañía que ofrece soluciones de capital humano, indica que la estrategia está en evaluar a las personas por los resultados más no por tiempo.



“En un momento donde los empleadores entendieron que es necesario crear culturas organizacionales flexibles que equilibren la vida y el trabajo de los empleados, se hace necesario crear acuerdos por empleados y empleadores para obtener un gana y gana, es decir: productividad y trabajadores felices. El uso desmedido de aparatos puede incidir en bajos rendimientos, pero también muchos son el medio de conexión y herramientas de trabajo”, explica Garcés.



En ese sentido, señaló que para muchos el balance laboral y la tecnología se ha convertido en un reto para la mayoría. Para eso, Garcés señala que la comunicación “puede hacer la diferencia entre un buen relacionamiento entre dirigentes y empleados, la negociación de tiempos y el uso de medios tecnológicos”.



Así mismo apunta que las áreas de gestión humana ya no solo se enfocan en contratos y pagos, sino en buscar estrategias para propiciar climas laborales que impulsen la productividad de la empresa, refuercen la marca “empleador” y amenicen la estadía de sus trabajadores en las organizaciones.



“La tecnología llegó para quedarse y cada vez su uso hace parte del día a día en los entornos laborales y fuera de ella. Una cultura organizacional basada en la responsabilidad, el respeto y metas claras y medibles, hace posible la integración de las nuevas tecnologías”, precisa.



Por su parte, IWG, firma especializada en ‘coworking’, señala que un primer paso para manejar la adicción a la tecnología en ambientes laborales está en generar la cultura tecnológica adecuada en los equipos de trabajo. “Para ello se pueden realizar charlas acerca de los efectos del uso excesivo de los dispositivos y crear políticas corporativas que contengan pautas de comunicación online entre trabajadores".



Además, indica que es importante que los empleados conozcan claramente lo que se espera de ellos, especialmente durante la jornada laboral. “Por esto se deben establecer límites para contactar a los empleados que se encuentren fuera de la oficina o que hayan sobrepasado el horario de trabajo”, agregó.



Finalmente, la firma enfatiza en la importancia de hacer valer la productividad. “Es importante reconocer a los trabajadores que han terminado una tarea satisfactoriamente, en lugar de aquellos que responden llamadas o correos en cualquier momento del día”, dice.