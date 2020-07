Competitividad en las ciudades y su importancia en los retos actuales

La competitividad urbana es considerada uno de los puntos importantes de la nueva política pública y su actualidad, debido a los cambios sustanciales que se han generado en la economía global, la importancia de las decisiones locales, la formulación de políticas especializadas para las ciudades, los cambios en las estructruras demográficas de los países, las prácticas sociales y los procesos de desarrollo urbano que lideran temas fundamentales para la economía, la sociedad y el cuidado del medio ambiente.



Actualmente las ciudades se enfrentan a desafíos y oportunidades que requieren de acciones, procesos y decisiones efectivas que permitan alcanzar los objetivos económicos, de estilo de vida, sociales y de otro tipo que puedan establecerse. Las áreas urbanas que no logren asumir los requerimientos actuales postpandemia se podrán ver paralizadas, estancamientos seculares, con marginación y descenso en sus indicadores socio-económicos.



La competitividad depende de los grupos industriales (competitividad institucional), de un país que de acuerdo a Porter es cuando este se convierte en la base de operaciones de diferentes multinacionales, para Krugman las firmas y los territorios no compiten porque ambos fracasarian, o es la productividad y el desempeño comercial de acuerdo a McFetridge o cuando el nivel de vida aumenta para Scott.



A nivel urbano, la competitividad se determina por elementos económicos y estratégicos. En el primer caso, depende de los factores de producción, localización, infraestructura, estructura económica y las dotaciones urbanas, en el segundo caso se analiza a partir de la efectividad gubernamental, estrategia urbana, cooperación entre el sector público y privado y la flexibilidad institucional. Estos elementos permiten definir acciones claras para fortalecer la competitividad urbana.



En este contexto, es fundamental calcular y analizar la competitividad de las ciudades colombianas, la cual es realizada por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario a través del Centro de Estudios para la Competitividad Regional – Score, en su tercera versión el Índice de Competitividad de Ciudades - ICC logra incluir las 32 ciudades capitales de los departamentos de Colombia que incluye 7 áreas metropolitanas (AM) y 25 ciudades, utiliza 103 indicadores que se agrupan en cuatro factores productivos y 13 pilares: Condiciones Habilitantes (Instituciones, Infraestructura y equipamiento, adopción TIC y sostenibilidad ambiental), Capital Humano (Salud, Educación Básica y Media, Educación Superior y Formación para el Trabajo), Eficiencia de los Mercados (Entorno para los Negocios, Mercado Laboral, Sistema Financiero, Tamaño del Mercado) y Ecosistema Innovador (Sofisticación, Diversificación e Innovación y Dinámica Empresarial).



Los resultados muestran que Bogotá D.C, Medellín AM, Manizales AM, Bucaramanga AM y Tunja son las ciudades más competitivas de Colombia, mientras que San José del Guaviare, Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Mitú son las ciudades menos competitivas y con gran potencial de mejora en adopción TIC, sofisticación y diversificación y tamaño del mercado. Las ciudades que mejoraron sus puntajes fueron Cúcuta y Santa Marta mientras que Yopal descendio 4 puestos con respecto a los resultados del año anterior.



En las ciudades se destaca que Bogotá ocupa el primer puesto en 7 de los 13 pilares que componen el índice de competitividad de ciudades: instituciones, infraestructura y equipamiento, sostenibilidad ambiental, educación superior y formación para el trabajo, sistema financiero, tamaño del mercado y sofisticación y diversificación. Medellín y su área metropolitana es la mejor en innovación y dinámica empresarial y es segunda en cuatro de los trece pilares del ICC. Manizales AM es la primera en adopción TIC y entorno para los negocios, Bucaramanga AM es la ciudad líder en educación básica y media y Tunja cuenta con las mejores clasificaciones en salud y es tercero en infraestructura y equipamiento donde se destaca su oferta cultural.



Por pilares se observa que en instituciones Bogotá, Barranquilla AM y Medellín AM ocupan las mejores posiciones, Cali AM fue la que mejoró más posiciones y Arauca, Inirida y Puerto Carreño son las de mayor potencial de mejora; para el pilar de infraestructura y equipamieto las mejores posiciones las tiene Bogotá, Medellín AM y Tunja, se evidencian mejoras significativas para Sincelejo y Pasto, mientras que Leticia, Puerto Carreño e inirida son las últimas en el ranking; en adopción de TIC las tres primeras posiciones son para Manizales AM, Bogotá y Popayán, el mayor avance lo presenta Cúcuta AM y las últimas posiciones son para Arauca, Inirida y Mitú; el pilar de sostenibilidad ambiental muestra que Bogotá, San Jose del Guaviare y Florencia ocupan las primeras posiciones mientras que Ibague, Santa Marta y Cartagena cuentan con el mayor potencial de mejora en estos indicadores; en temas de salud se destaca Tunja, Medellín AM y Popayán, los mayores avances en posiciones los presentan Pereira y Cúcuta AM y las posiciones más bajas las obtienen Mitú, Puerto Carreño y Leticia; en educación básica y media las ciudades que se destacan son Bucaramanga AM, Popayan y Bogotá, la ciudad que más mejora puntaje es Santa Marta, mientras que Arauca, Mitú y San José del Guaviare muestran el desempeño más deficiente; en educación y formación para el trabajo, Bogotá, Manizales AM y Medellín AM ocupan las mejores posiciones, mientras que Arauca, Inírida y Mitú las más bajas mediciones; el pilar de etorno para los negocios muestra que el mejor desempeño lo tienen Manizales AM, Pereira AM y Bogotá mientras que el desempeño más deficiente es para Cali AM, Mocoa y Pasto; en cuanto a mercado laboral, San Andrés, Manizales AM y Pereira AM ocupan las mejores posiciones, San Jose del Guaviare, Riohacha y Arauca muestran los desempeños más deficientes; en temas financieros se destacan Bogotá, Tunja y Medellín AM y las posiciones más bajas las obtienen Leticia, Inírida y Mitú; por tamaño de mercado las mejores posiciones las obtiene Bogotá, Medellín AM y Cartagena y gran potencial de mejora para Inírida, Puerto Carreño y Leticia; en temas de sofisticación y diversificación Bogotá, Medellín AM y Cali AM y con puntajes de cero Inírida, Leticia y Puerto Carreño y finalmente en temas de innovación y dinámica empresarial se destacan Medellín AM, Manizales AM y Bogotá, mientras que el mayor potencial de mejora lo tienen Mitú, Arauca y Puerto Carreño.



Estos resultados muestran las disparidades urbanas del país con gran potencial a raíz de la crisis por Covid-19, esto sin lugar a dudas afectará el desempeño de la competitividad de las ciudades especialmente en temas de mercado laboral. Estos resultados son importantes para los tomadores de decisiones en las ciudades colombianas de tal manera que puedan analizar las tendencias en competitividad y aunar esfuerzos a nivel institucional y de salud para poder superar la crisis y buscar soluciones innovadoras.



Clara Inés Pardo Martínez

Post-doctora y profesora de la Escuela de Administración Rosario GSB y del Centro de Estudios para la Competitividad Regional – Score de la Universidad del Rosario.