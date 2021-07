La alianza que permite comprar y vender criptoactivos en Colombia

MOVii, la fintech colombiana especializada en servicios financieros en línea, y BITPOINT, fueron autorizados por la Superintendencia Financiera para realizar operaciones de cash-in y cash-out en productos financieros de depósito desde plataformas de criptoactivos (Exchange), esto luego de la evaluación realizada por el Comité Evaluador y de Seguimiento del piloto gubernamental (Arenera), el cual tiene como propósito la operación controlada de criptoactivos a través del sistema financiero.



(Fiebre por las criptomonedas, ¿una moda mala y pasajera?).

Los colombianos ahora pueden realizar la compra y venta de criptoactivos en cuestión de segundos. Los usuarios que deseen tienen la opción de utilizar a MOVii como canal de depósito (cash-in) y retiro (cash-out) de pesos colombianos, con los que se harán las operaciones de compra y venta de los principales criptoactivos del mercado, disponibles en la plataforma de BITPOINT.



(Bancos centrales aceleran la creación de sus criptomonedas).



La apuesta de MOVii, primera Sociedad Especializada en Pagos y Depósitos Electrónicos (SEDPE) en operar en Colombia, es que el usuario pueda entender cómo funciona esta moneda, a través de una experiencia simple, clara y transparente; permitiendo que personas de todos los ingresos puedan usar su plataforma para comprar criptoactivos con pesos colombianos desde $27.000; además de ser la primera entidad financiera en disponer de este servicio en el país.



“La usabilidad va a ser simple, muy fácil, como todo lo que hacemos en MOVii. La transacción se dará en tres clics, tanto para comprar como para la recepción del dinero, que es automática”, destacó Hernando Rubio, CEO de MOVii.



Vale la pena destacar que es una prueba piloto de 12 meses y cuando termine, llegará una notificación por parte de MOVii y BITPOINT, contando sobre el cierre del periodo y los pasos que deberán seguir las personas, ya que no se podrán hacer movimientos en el exchange y se otorgarán diez días para que se retire la inversión en pesos o en criptos.



“La idea es que cualquier usuario que quiera comprar criptoactivos se registre en MOVii y en BITPOINT, y en pocos minutos podrá enviar dinero en moneda corriente, en pesos colombianos, a través de una billetera digital para comprar y vender criptoactivos, una transacción que toma solo segundos”, contó Mónica Saavedra, directora de producto de MOVii.



(La banca colombiana impulsa pilotos con criptomonedas).



En la actualidad, el país no dispone de una regulación o marco legal que proteja al usuario, por eso los avances del plan piloto, junto al lanzamiento de la alianza entre MOVii y BITPOINT, hacen que este tipo de operaciones sean más seguras, fáciles y confiables para cualquier colombiano que desee hacer operaciones con criptoactivos.



Esto es muy relevante, teniendo en cuenta el gran interés que hay alrededor de las monedas virtuales (Colombia es una de las economías que más mueve criptomonedas en el mundo), pero existe una gran brecha por los tabús sobre la seguridad de las transacciones, donde el reto es cambiar la percepción de las personas.



“El mercado de los criptoactivos ya existe en Colombia hace varios años. Es un gran avance que los entes de control creen las condiciones para operar de forma segura y sostenible en beneficio de miles de personas y empresas que hoy ya hacen parte del mundo cripto. Tenemos grandes expectativas por la alta adopción orgánica que se ha dado en el país, a pesar de operar muy informalmente. Estamos seguros que en alianza con MOVii acercaremos los criptoactivos a millones de colombianos que hoy tienen grandes retos para comprar y vender con moneda local”, dijo Julián Geovo, Director de Operaciones de BITPOINT en Latinoamérica.



De acuerdo con Mónica Saavedra, Gerente de Producto en MOVii, si bien hay unos criptoactivos muy costosos, es importante tener en cuenta que cualquier persona puede comprar fracciones de criptoactivos e invertir en la medida de sus posibilidades: “Va a ser muy interesante lo que va a pasar, como colombianos nos gusta probar y muchos lo van a intentar”, dijo. También esperan conquistar el mercado de quienes ya utilizan los exchanges, dadas las ventajas de hacer la transacción a través de una entidad financiera.



Otra de las ventajas de este sistema es que le entrega al usuario información suficiente para la toma de decisiones y le permite entender el mercado y aprender desde la práctica. “Si bien la responsabilidad de la compra o venta es de quien decide hacerla, la experiencia es tratar de acompañarlo y educarlo en el proceso”, señaló Rubio.



Dado que el Gobierno colombiano decidió que no reconocerá las monedas digitales como divisas sino como activos, la volatilidad de la transacción es responsabilidad únicamente del usuario que invierte. Por eso se recomienda que los usuarios tengan la mayor cantidad de información disponible y conozcan el riesgo asociado a estos, antes de hacer cualquier compra o venta de criptoactivos.



“Muchos exchanges tocaron las puertas de la Superfinanciera para poder hacer un piloto que les permitiera ser más legales, han trabajado duro para buscar visibilidad y aceptación formal. Cuando salió el piloto todo el mundo quería trabajar con MOVii porque sabían que iba a ser muy sencillo y que estábamos dispuestos a probar muchas cosas. Por esto nos alineamos con BITPOINT en este sentido para hacerlo lo más fácil y mejor para el usuario. Todo eso podrán disfrutarlo dentro de poco tiempo”, concluyó Saavedra.