La comunicación vocal nació hace 400 millones de años, según estudio

La comunicación vocal se originó hace más de 400 millones de años, según un nuevo estudio que demuestra, además, que animales como las tortugas, que se creían mudas, muestran en realidad amplios y complejos repertorios acústicos.



Los resultados se publican en la revista Nature Communications, en un artículo que trata de desentrañar las raíces evolutivas de esta ‘vocalización’ animal: los análisis sugieren que es al menos tan antigua como el último ancestro común de todos los vertebrados terrestres, que vivió aproximadamente hace 407 millones de años.



El uso de estos sonidos como recurso de comunicación es común entre varios grupos de vertebrados: el canto de los pájaros, el croar de las ranas o el ladrido de los perros son algunos ejemplos conocidos, y desempeñan un papel fundamental en el cuidado de los padres, la atracción de la pareja y otros comportamientos diversos.



A pesar de su importancia, se sabe poco sobre cuándo y en qué momento de la historia evolutiva de los vertebrados apareció este comportamiento. Para esclarecerlo, un equipo internacional de investigación dirigido por la Universidad de Zúrich (UZH) se ha centrado en especies a las que nunca se había accedido.



En concreto, el trabajo incluye pruebas de 53 especies de cuatro grandes clados de vertebrados terrestres -tortugas, tuátaras, cecilias y peces pulmonados- en forma de grabaciones vocales e información contextual sobre el comportamiento que acompaña a la producción de sonidos.



“Esto, junto con un amplio conjunto de datos basados en la literatura que incluye 1.800 especies diferentes que cubren todo el espectro, muestra que la comunicación vocal no sólo está muy extendida en los vertebrados terrestres, sino que también evidencia habilidades acústicas en varios grupos que antes se consideraban no vocales”, resume el primer autor del artículo Gabriel Jorgewich-Cohen.



Por ejemplo, muchas tortugas, que se creían mudas, muestran en realidad amplios y complejos repertorios acústicos.



Para investigar los orígenes evolutivos de la comunicación acústica en los vertebrados, los investigadores combinaron datos relevantes sobre las capacidades de vocalización de especies como lagartos, serpientes, salamandras, anfibios y peces pulmonados con métodos de reconstrucción de rasgos filogenéticos.



En combinación con los datos de clados acústicos bien conocidos, como mamíferos, aves y ranas, los investigadores pudieron trazar un mapa de la comunicación vocal en el árbol de la vida de los vertebrados.



“Pudimos reconstruir la comunicación acústica como un rasgo compartido entre estos animales, que es al menos tan antiguo como su último ancestro común que vivió aproximadamente 407 millones de años antes del presente”, explica por su parte Marcelo Sánchez, que dirigió el estudio. Hasta ahora, el consenso científico favorecía un origen convergente de la comunicación acústica entre los vertebrados, ya que la morfología del aparato auditivo y su sensibilidad, así como la del tracto vocal, varían considerablemente entre ellos.



Pero los nuevos resultados muestran que la comunicación acústica no evolucionó múltiples veces en diversos clados, sino que tiene un origen evolutivo común y antiguo.



