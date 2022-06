Conozca cómo identificar si es un workaholic

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un entorno laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos y esto tienen repercusiones económicas, pues se estima que cuestan anualmente a la economía mundial US$1 billón en pérdida de productividad.



Por eso, las empresas deben invertir en el bienestar emocional de sus colaboradores a través de soluciones que contribuyan a una cultura laboral saludable.

La Harvard Business Review, la International Foundation of Employee Benefit Plans y startups coinciden que cuando hay un enfoque en la salud mental la rotación de personal disminuye en 65%, los trabajadores recomiendan el lugar de trabajo en un 165% y hay un crecimiento de 5 veces de ROI (retorno de inversión).



En América Latina se debe avanzar en ese sentido, pues, según la OCDE, el 28% de los empleados en Colombia trabajan más de 50 horas a la semana, y el 55% de los mexicanos son adictos al trabajo.



La palabra “workaholic” es un acrónimo creado a partir de las palabras del idioma inglés “work” (trabajo) y “alcoholic” (alcohólico); por lo tanto, hace referencia a la adicción al trabajo, es decir, es una persona que trabaja en exceso sin obligación explícita.

Entonces, trabajar se convierte en una necesidad continua e incontrolable que termina afectando la salud, el bienestar y las relaciones de la persona. Dado que, el trabajo se convierte en el centro de su vida y se excluye todo lo demás: familia, amigos, pareja, actividades recreativas, descanso y vacaciones.

Entonces, ¿Cómo identificar si es un workaholic?

De acuerdo con Momentu, la plataforma que acompaña a las personas de la mano de expertos en bienestar emocional y salud mental, una persona adicta al trabajo tiene un perfil particular que puede incluir estas nueve características:

1. Trabaja más de 12 horas.

2. Siempre está pendiente de su celular para ver si recibe algún mensaje del trabajo.

3. Trabaja aún estando enfermo.

4. Nunca rechaza nuevos proyectos, no tiene el poder de decir que no.

5. Su principal tema de conversación es el trabajo.

6. No sale de vacaciones ni disfruta su tiempo libre porque se la pasa pensando en el trabajo.

7. Come mientras trabaja.

8. Duerme pocas horas.

9. Demuestra constante sensación de temor o angustia por el trabajo.

Si se identifica con más de la mitad de las características probablemente seas un workaholic.

Otra manera de identificar la adicción al trabajo es respondiendo con sí o no estas preguntas: ¿Pasas la mayor parte del tiempo trabajando?, ¿Recibes frecuentemente llamadas de la oficina fuera del horario laboral?, ¿Sientes que el tiempo no te alcanza?



Si las respuestas son afirmativas en más de dos preguntas, es muy probable que haya adicción al trabajo.

Cabe señalar que para cambiar los hábitos que sostienen ese estilo de vida poco saludable requiere no solo de determinación, sino también ayuda profesional.

