Conozca cuáles canciones no pueden faltar en un matrimonio colombiano

Hay quienes sueñan con una boda de cuentos de hadas, casarse al frente del mar, tener un ritual matrimonial o inclusive hay quienes piensan contraer nupcias en Las Vegas. Si bien los gustos pueden variar, lo cierto es que la música para festejar no puede faltar.



De acuerdo con la plataforma Spotify, hay más de 14,8 millones de playlists generadas por usuarios relacionadas con bodas en todo el mundo. Además, el contenido relacionado con esta celebración, según la empresa se ha disparado recientemente, “con un aumento del 620% en las reproducciones de la playlist ‘Country Wedding’ y un aumento de casi el 150 % en las reproducciones de la playlist ‘Wedding Songs’”.



Es así que con el fin de apoyar a sus usuarios en su fecha especial, la plataforma se ha asociado con la famosa organizadora de bodas y leyenda de la industria Mindy Weiss para crear una playlist exclusiva para esta ocasión. Mindy es conocida por haber trabajado con las Kardashians, Justin Bieber y otras celebridades.



La nueva playlist, ‘A Very Mindy Weiss Wedding’, incluye sus mejores selecciones de canciones para matrimonios y se puede encontrar en el hub Wedding Season.



“Inspirada en una mezcla de música nueva con guiños a los clásicos de siempre, su playlist presenta una mezcla de canciones que incluyen ‘(There Is) No Greater Love’ de Amy Winehouse, ‘Wildest Dreams’ de Duomo de Bridgerton, ‘Your Song’ de Elton John, ‘Moon River’ de Frank Ocean, "pov" de Ariana Grande y mucho más”, destacó la plataforma en un comunicado oficial.

En cuanto a las tendencias globales, a partir de los datos, Spotify destacó que la canción ‘I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)’ de Whitney Houston, lidera como la canción más incluida en las playlists de matrimonio generadas por los usuarios. De cerca le sigue ‘Marry You’ de Bruno Mars, ‘Crazy In Love ( feat. Jay-Z)’ de Beyoncé, JAY-Z y ‘All of Me’ de John Legend.

Para el primer baile de los recién casados, la plataforma destaca que el artista elegido, para los oyentes de la generación Z y los jóvenes millennials, es Ed Sheeran con la canción ‘Perfect’ y ‘Thinking out Loud’.

Por el lado de Colombia, las canciones más populares son:

1. Procura (ChiChi Peralta, Jandy Feliz)

2. Cásate conmigo (Nicky Jam y Silvestre Dangond)

3. Prometo (Fonseca)

4. Robarte un Beso (Sebastián Yatra y Carlos Vives)

5. Volvi a nacer (Carlos Vives)

Canciones más populares para el “vals de los novios” en Colombia:

1. All of Me (John Legend)

2. Thinking out Loud (Ed Sheeran)

3. A Thousand Years (Christina Perri 4).

4. Hasta mi Final (Il Divo 5)

5. Perfect (Ed Sheeran)

