Así es el negocio de los nanoinfluencers en Instagram

No se necesita tener millones de seguidores para monetizar su cuenta de Instagram. Basta con unos pocos miles para empezar a ganar dinero a través de esta red social. ¿Pero cuáles son las claves para hacerlo?



(Influenciadores, especie en vías de expansión).

Amber Broder es una nanoinfluencer en Instagram, que se dio cuenta que aunque no tenía decenas de miles de seguidores, podía comenzar a sacarle provecho a su cuenta de Instagram.



En un reportaje de Business Insider, la influencer contó que hace dos años, con alrededor de 700 seguidores, recibió su primer producto para patrocinar una marca y desde ahí no ha parado.



Según ella, la clave es tener paciencia, dedicarse a sus seguidores y lograr el mayor número de interacciones posibles entre quienes la siguen, aunque no sean tantos.



Se conoce como nanoinfluencer, a quienes tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores.



Aunque se considera que entre más seguidores tenga un influenciador, más dinero tendrá, lo cierto es que en la actualidad los mercadólogos están recurriendo a los nanoinfluencer porque son más confiables y obtienen un mayor retorno de inversión pues la tarifa es menor (generalmente son regalos) y el mensaje es más directo.



En general, comparados con los influenciadores más grandes, los seguidores de los nanos son parte de las nuevas generaciones, entre los 13 y 22 años, que tienen intereses específicos como la moda, algún deporte o el arte. Esencialmente, un nano influenciador está empezando a acumular seguimiento en torno a un tema en particular. Ese nivel de identificación se debilita cuando un influenciador tiene millones de seguidores con un rango de intereses mucho más amplios.



Una encuesta informó que los nano influenciadores pueden hacer participar hasta el 8,7 % de sus seguidores, mientras que el porcentaje de participación de los influyentes famosos, que tienen más de un millón de seguidores, es solo del 1,7%, por lo cual son más apetecidos en la industria de la publicidad.