Consejos de Jeff Bezos para lidiar con una recesión económica

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró recientemente al canal estadounidense CNN que planea donar la mayor parte de su patrimonio de 124.000 millones de dólares a lo largo de su vida para combatir la crisis climática y a combatir las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo.

(Jeff Bezos anunció que donará su fortuna en vida: ¿a qué la destinará?).



Además, el multimillonario, ha entregado recomendaciones para que las personas puedan enfrentar una crisis económica.

El magnate aconseja posponer los gastos en artículos de alto valor, como autos nuevos, televisiones y electrodomésticos.

Según él, esta es la fórmula más segura de mantener algo de "reserva" en caso de una recesión económica.

Para las empresas recomendó evitar hacer grandes gastos de capital o adquisiciones durante este tiempo de incertidumbre, y huir de activos de riesgo si su propósito es sobrevivir.

"La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora", dijo.

PORTAFOLIO