Consejos para comprar el computador ideal

No es ni mucho menos un invento del último año, pero comprar un computador portátil puede ser una tarea desafiante, pues son enormes las opciones de marca y características disponibles en el mercado.



Ya no es solo pantalla y memoria RAM. Nuevos procesadores, opciones de refrigeración y la llegada de máquinas 2 en 1 (que buscan ofrecer lo mejor del mundo de las tabletas fusionado con la capacidad de sistemas más robustos) amplían la baraja de opciones.

Como sucede con cualquier compra, lo primero es saber cuál será su uso. No es lo mismo un portátil para un editor de video profesional que uno para un ejecutivo que viaja con frecuencia.



Procesador, memoria, batería, definición de las imágenes y sistema de audio son algunos elementos que debe evaluar a la hora de adquirir un equipos. Y, ¿a quién engañamos?, obviamente importa el precio.



Aquí le recomendamos cuatro áreas principales que debe tener en cuenta a la hora de escoger su portátil.



POR ALGO SE LLAMA 'PORTÁTIL'



Dejemos los cuentos: el tamaño importa. En especial, en un aparato que por definición va a llevar de un lado para otro.



El término cubre dispositivos entre las 11 y las 17 pulgadas, por lo que hay un rango considerable, en particular porque a más pequeño el equipo, más limitada la oferta de componentes como tarjetas gráficas y procesadores. Un gamer, por ejemplo, deberá sacrificar ligereza por desempeño. Sin embargo, las referencias más grandes también pueden implicar un peso de más y convertirse –literalmente– en un dolor de espalda. Piense en qué tanta pantalla necesita o en cuánto va a usar el teclado. Si es poco, ¿tal vez valdría la pena considerar un 2 en 1?



Algunas máquinas se abren 360 grados hacia atrás o traen pantallas que se separan del teclado, lo que permite usarlas como tabletas. Sin embargo, esa flexibilidad en ocasiones no viene acompañada con las mejores características técnicas. Como regla general, los equipos más ligeros tienen menos capacidad de batería.



LOS OJOS PUESTOS EN LA PANTALLA



Es obvio, pero pese a la belleza de unas líneas suaves o un cuerpo metalizado, lo que usted va a mirar todo el tiempo es la pantalla. Considere cómo se desempeña la máquina en diferentes condiciones de luz y el grado de contraste y el brillo que mantiene.



En cuanto a definición, aunque ya hay pantallas 4K, sigue siendo prudente que considere si en realidad necesita llevar su portátil a esas alturas. Busque, eso sí, que sea al menos Full HD (1920 x 1080).



Y en materia de visualización, es imposible no considerar la tarjeta gráfica, un aspecto fundamental para profesionales creativos y para cualquiera interesado en reproducir películas, videos o juegos. Viene integrada en el procesador, pero equipos más potentes adicionan una GPU (Unidad de procesamiento gráfico) o tarjeta gráfica dedicada. El asunto aquí es saber las necesidades reales del comprador, pues es frecuente terminar pagando más por un recurso que no se aprovecha.



EN BUSCA DEL RENDIMIENTO ÓPTIMO



La triada que determina el desempeño del portátil es: procesador, memoria RAM y unidad de almacenamiento.



En cuanto a los primeros, un Core i3, Celeron o incluso Pentium (Intel comenzó a descontinuar muchas de estas referencias) pueden ser suficiente para tareas básicas, pero no para quienes requieran un trabajo más complejo. Labores como animación 3D, juegos, edición de video, minería de datos o programación requieren un equipamiento Core i5 en adelante (en el caso de Intel) y Ryzen y Ryzen Pro (e el de AMD).



En RAM, busque que su equipo de trabajo tenga al menos 8 GB. De esta función depende que el sistema no se ponga lento o, peor, se bloquee.



Y en materia de almacenamiento, el campo está cambiando rápidamente. 256 GB son suficiente para un uso moderado, pero ahora la decisión es entre un disco duro o una unidad de estado sólido (SSD), más rápida y costosa.



PIENSE EN SU BOLSILLO



No cabe duda, usted debe establecer un presupuesto, especialmente para que su experiencia no resulte decepcionante. En ocasiones, ese elemento le ayudará a establecer si por la relación precio y función técnica es mejor una u otra opción.



Es posible encontrar computadores con un desempeño modesto y adecuados para tareas sencillas por entre 1.500.000 y 1.800.000 pesos. En el caso de los 2 en 1, a menudo es posible hallar portátiles más tradicionales con mejores especificaciones por costos similares.



Sin embargo, los portátiles del segmento Pro superan los dos millones de pesos y las referencias premium (con características de diseño, procesamiento, pantallas y tarjetas gráficas más profesionales) pueden llegar bastante por encima de los 5 millones. Bastante.



Algunas referencias entregan, además del dispositivo, licencias anuales incluidas o garantías extendidas. La clave: no compre más especificaciones de las que necesita y fíjese solo en aquellas que son esenciales para su planes.



TECNÓSFERA