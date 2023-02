Consejos para tener una experiencia segura en internet

En el marco de la celebración del Día Internacional del Internet Seguro (7 de febrero), la empresa Trend Micro presentó una guía para que los usuarios tengan una experiencia más segura al estar en el internet.

El primer consejo se enfoca en no abrir correos electrónicos procedentes de remitentes desconocidos. “Los spammers continúan persiguiendo activamente sus objetivos y enviando spam con fines diversos. Abra solamente aquellos correos electrónicos que procedan de remitentes conocidos, de este modo se puede evitar la ejecución de cargas maliciosas para el robo de información o infecciones de malware”, detalla la empresa.

El segundo consejo es no hacer clic en links no verificados, ya que esto puede derivar al robo de la información. “La gente es curiosa por naturaleza y este hecho no pasa desapercibido para los ciberdelincuentes. Es posible que el usuario encuentre enlaces que no han sido verificados en el spam o en páginas maliciosas que estén hábilmente redactados para llamar la atención y ganar clicks”.

Detenga la descarga de archivos procedentes de fuentes poco seguras. “Es recomendable buscar fuentes fiables de descarga. Asimismo, si no se puede prescindir de la descarga de archivos escanéelos previamente, o utilice un software de seguridad de confianza para analizar los ficheros antes de su descarga o abrirlos añada una capa de protección adicional”.

Por último, la empresa sugiere no utilizar software que no cuenten con su respectivas licencias.

“Emplear un software pirata puede ser considerado un factor de riesgo debido a la preinstalación de software malicioso que realiza la misma gente que lo vende después a precios enormemente reducidos”, concluye.

