Abren convocatoria de beca para profesores colombianos de inglés

Con el objetivo de fortalecer las habilidades pedagógicas y facilitar el intercambio cultural, el Ministerio de Educación hizo un anuncio dirigido a los estudiantes de licenciatura y docentes de inglés.



Hasta el 31 de agosto estará abierta la convocatoria para aspirar a la Beca Fulbright Asistente de Idiomas Extranjeros (Flta), con la cual se busca brindar un apoyo a los interesados a través de la vinculación a prestigiosas universidades estadounidenses por un periodo entre 9 y 10 meses.



A través de esta iniciativa también se busca impulsar la educación y enseñanza del idioma español en Estados Unidos.



Los becarios seleccionados tendrán la oportunidad de impartir cursos introductorios e intermedios de español durante 20 horas semanales y participarán en la vida académica y cultural de estas instituciones, enriqueciendo su experiencia educativa, profesional y personal.

¿Cuáles son los requisitos?



De acuerdo con la página de Fulbright Colombia, entre los requisitos para aspirar a la beca se encuentran:



- Ensayo 1: Objetives and Motivations.

- Ensayo 2: Teaching, Methodologies, and Techniques.

- Ensayo 3: Sharing your culture.

- Hoja de vida.

- Cédula de ciudadanía.

- Residencia en Colombia.

- Perfil.

- Certificado de notas (transcripts).

- Resultados de examen de inglés estandarizado y vigentes.

- Diplomas.

- Cartas de recomendación.



La entidad señala que el programa busca brindar la posibilidad de perfeccionar las habilidades para la enseñanza de idiomas para aquellos aspirantes que al momento de aplicar sean docentes de licenciaturas con énfasis en inglés o estudiantes de licenciatura con énfasis en inglés con al menos 8 semestres completos.



Además, la entidad tiene dispuesta un sitio web con toda los términos y condiciones; el cronograma y demás información de interés acerca de esta convocatoria.



