¿Usar transporte público? La mejor hora para moverse en TransMilenio

Una de las preocupaciones de los bogotanos en caso de que se establezca el modelo de aislamiento inteligente después del 27 de abril, tiene que ver con la movilidad de los ciudadanos.



Según el propio presidente, Iván Duque, para evitar contagios el transporte público masivo debe operar solo en un 35% con el fin de que no se generen aglomeraciones que desencadenen la propagación del virus.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López señaló que mientras no haya un tratamiento o una vacuna para el Covid- 19 no puede haber transporte masivo en Bogotá, que supere este 35%.



Es por esto que las autoridades nacionales y locales estudian una estrategia para evitar multitudes en el sistema de transporte, en caso de que se levante la cuarentena de manera gradual.



Una de las propuestas es establecer horarios diferenciales para que quienes se movilicen en TransMilenio no lo hagan a la misma hora.



¿Pero cuáles son las mejores horas para movilizarse en el transporte público y cuáles no, dependiendo los momentos de mayor aglomeración?



Según un estudio de TransMilenio, desde el inicio de la cuarentena, el pico más alto de tráfico de usuarios se concentra entre las 5:30 y 6 de la mañana. Por su parte, en horas de la tarde, el pico más alto se da a las 5 de la tarde. Sin embargo, cabe señalar, que la curva de movilizaciones en el sistema de transporte masivo se ha aplanado por lo general.

Comportamiento, según horario

Además, desde el inicio del Simulacro Vital el pasado 19 de marzo en Bogotá y durante el Simulacro de Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, la demanda del servicio ha disminuido hasta un 87% aproximadamente.



La administración a través TransMilenio ha logrado ajustar la oferta de servicios para garantizar el mayor distanciamiento posible en el Sistema.



Esta situación favorece la apuesta de esta administración en la mitigación de los efectos de Covid-19, como parte del objetivo de proteger la salud de los ciudadanos.



Así las cosas, para evitar contagios, se recomienda movilizarse después de las 6 de la mañana y antes de las 5 de la tarde, siempre y cuando sea absolutamente necesario.



RECOMENDACIONES Y ACCIONES PERMANENTES



Como medida adicional de protección en el sistema, al interior de los buses se ha delimitado el área de conducción y el área de pasajeros con unas cintas que tiene como propósito proteger a los conductores y usuarios manteniendo la distancia de acuerdo con las recomendaciones preventivas del Ministerio de Salud.



Los procesos de aseo y desinfección de buses y estaciones son fundamentales para TransMilenio en su compromiso por prevenir el posible contagio de Coronavirus en el Sistema. Por esta razón, se continuarán desarrollando las actividades de lavado intensivo y desinfección de buses y estaciones en horario nocturno una vez termine la operación, y las labores de aseo de los mismos en hora valle durante el día. Así mismo, se continuará con la rotación de los lavamanos portátiles y los 134 lavamanos ubicados en las diferentes estaciones y portales del sistema.



La limpieza que se lleva a cabo con hipoclorito de sodio y otros productos utilizados en centros hospitalarios para una mayor desinfección de virus y bacterias que puedan encontrarse en las distintas superficies.



Es importante recordar que para que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor tengan los resultados positivos, los ciudadanos deberán seguir contribuyendo con su aislamiento.



Para quienes deban hacer uso del Sistema, según las excepciones establecidas por Decreto Nacional, la recomendación es que planeen su viaje consultando la página web de la entidad www.transmilenio.gov.co o por medio de la aplicación TransMiAPP para que conozcan las modificaciones que tendrá el servicio durante este periodo.



