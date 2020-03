Los 4 hospitales que recibirán sospechosos de coronavirus, en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud dio un parte de tranquilidad ante la posibilidad de que a Bogotá llegue alguna personas con el virus del Covid-19 o más conocido como coronavirus.



(Aumenta el riesgo de que coronavirus llegue a Colombia).

En una rueda de prensa, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que hasta el momento no hay ningún caso confirmado del virus en la ciudad. Sin embargo, no descartó que en cualquier momento pueda aparecer.



La alcaldesa, Claudia López, quien participó en la conferencia de prensa, dijo que se dispusieron cuatro hospitales para atender los casos sospechosos del Covid-19, ellos son: Tunal, Simón bolívar, Meissen y Cardio Infantil.



(Recomendaciones para que el coronavirus no llegue a su oficina).



Esas instituciones están equipadas con personal y equipos especializados para atender los eventuales casos.



Los funcionarios señalaron que hay una ruta a seguir cuando una persona ingresa a la ciudad y tiene síntomas. Ese protocolo incluye algunas preguntas a la persona, toma de temperatura y si resulta sospechoso será trasladado en una de las cinco ambulancias que están dispuestas para estos casos.



De acuerdo con el Secretario de Salud, hasta el momento se han presentado 60 casos sospechosos, que luego fueron decantados a 12. Sin embargo, ninguno ha resultado positivo.



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo).



"Contener, aislar y evitar que llegue el virus no es posible", advirtió la mandataria, quien explicó que el coronavirus es un tipo de gripa que no se había descubierto y que la persona contagiada tiene doble riesgo de fallecimiento.



El secretario de Salud señaló que descartar un caso se puede tomar 24 horas, mientras se toma el examen de laboratorio y se obtiene el diagnóstico.



Redacción Bogotá