¿Qué hacer si mi hijo presenta síntomas de coronavirus?

La muerte de dos niños en Colombia por coronavirus, uno de ellos un bebé de un mes y siete días de nacido, y una niña de tres años, prendieron las alarmas en el sector de la salud.



Y es que aunque el virus parece tener síntomas leves en los niños, también puede ser letal para ellos, por lo cual es necesario que los padres de familia refuercen las medidas de cuidado con el fin de evitar que ellos se contagien y resulten siendo portadores del virus.



La primera recomendación de los expertos es que su hijo se quede en casa. Así no se expondrá al virus y no podrá contagiar su enfermedad a otras personas.



En caso de que los menores presenten síntomas de gripa, manténgalos alejados de otras personas de la casa. Trate de que solo una persona cuide al niño enfermo para no exponer a otros.



Trate también de que el menor use tapabocas y no lleve sus manos a la cara. Si el menor no puede usarla por su edad, hágalo usted.



Lave las manos del menor frecuentemente y use geles antisépticos o desinfectantes.



Dele agua y bebidas para que se mantenga hidratado.



Si el menor presenta dificultades para respirar no dude en solicitar ayuda médica inmediata.