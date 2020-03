¿Cómo hacer un tapabocas casero, barato y efectivo?

Mientras el coronavirus avanza por todo el mundo, los especialistas en salud en Colombia se alistan para la llegada del virus al país. Con el pánico que ha despertado y de las estrictas medidas de aislamiento de los enfermos en donde ha aparecido, los médicos afirman que hay que buscar un punto intermedio, "ni entrar en pánico pero tampoco pensar que no pasa nada", asegura el doctor Carlos Álvarez Moreno, experto en infectología.



¿Hay necesidad de alarmarse tanto por el Coronavirus?



Lo importante aquí es no pecar por exceso ni por defecto, no hay que entrar en pánico pero tampoco pensar que no pasa nada. Hay que buscar un punto intermedio. Hay que tener encuenta que sí hay un nuevo virus, que sí nos va a afectar, no a la mayoría. La mayoría de personas va a presentar un cuadro de infección leve que no va a pasar a mayores. Eso es el 80% de la gente. Probablemente el 15% o 20% se puede complicar requiriendo hospitalización.



Sí nos toca alertarnos para tomar medidas de prevención, pero tampoco para entrar en pánico que el mundo se va a acabar.



¿Si una persona tiene coronavirus hay necesidad de hospitalizarlo siempre?



En la mayoría de personas no va a haber necesidad. Este virus por alguna razón afecta más a las personas mayores de 60 años y menos a los niños menores de 15 años. Los niños sufren puros síntomas leves.



La gente que está entre los 15 y 60 años, la mayoría van a estar con síntomas leves y hay un porcentaje de gente, especialmente con alguna condición médica, como ser hipertenso, diabético, problemas de corazón o pulmón que tienen un poco más de riesgo de complicarse.



¿En qué momento una persona debe decidir si ir a urgencias?



Los síntomas iniciales son como otra enfermedad viral común, como otra gripa: mocos, ardor en la garganta, algunas veces tos seca.



Hay que preocuparnos para ir al médico cuando la persona dura con fiebre con más de 38,3 grados centígrados por más de tres días o cuando tiene síntomas de dificultad para respirar, es decir la persona que no se ahoga generalmente y empieza a mostrar dificultad para hacerlo, al caminar o moverse, debe ir urgencias. Esto es válido para el coronavirus o cualquier otra infección respiratoria.



¿Cuándo el enfermo está en la casa, qué debe hacer para no contagiar al resto de la familia?



La persona que ya está enferma debe tener un aislamiento voluntario. Estar en su habitación y utilizar tapabocas para evitar que al toser o estornudar le transmita goticas e infecte a los otros miembros de la familia. Debe estar en su casa por 14 días para evitar contagiar al resto de personas en el trabajo si se trata del coronavirus, o tres días para cualquier otros virus.



¿Debe estar confinado en una habitación?



En la medida de lo posible sí, pero no necesariamente. Lo importante es que utilice el tapabocas y lavarse las manos frecuentemente. Hay que desinfectar (con desinfectante común) constantemente superficies como mesas, escritorios, comedores. Todas las personas deben evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. También todos deben lavarse las manos con jabón y secarse bien con toallas desechables de manera periódica.



¿Y qué pasa si no hay tapabocas, como en Bogotá que ya escasean?



Hacer un tapabocas de tela, hacer el corte para que le cubra nariz y boca y anudarlo en la parte de atrás de la cabeza.



¿Qué tipo de tela es la recomendada?



Cualquier tipo de tela puede servir, pero principalmente el algodón. Entre más tupida la tela mejor, que no sea porosa. Hay que lavarlo apenas se lo quite. El tapabocas lo que hace es evitar que las gotas, cuando uno tose o estornuda se vayan lejos y contagie a los demás. Es un mecanismo de barrera.



¿Hay que ponerle algo al tapabocas, alcohol por ejemplo?



No, así es suficiente. Es una medida antibarrera no más.



¿Debemos usar tapabocas para evitar el contagio?



Hay un punto muy importante y es que la persona que esté sin síntomas no debe usar tapabocas. Debemos dejar los tapabocas para la gente que los necesita.

Las personas que deben utilizar tapabocas son aquellas que tienen síntomas respiratorios, los que tienen las defensas muy bajas, que tienen cáncer o VIH, y las personas que trabajan en los hospitales, porque van atender enfermos.



El resto no necesita usar tapabocas, no tiene lógica utilizar tapabocas si no hay síntomas.



¿Cuál es el cuidado para una persona que presenta síntomas leves?



Lo mismo que como se trata una gripa normal, se hidrata adecuadamente, tomar antihistamínicos y los antigripales normales que conocemos. Hay que recordar que este es otro síntoma respiratorio que en la mayoría de los casos causa síntomas como cualquier gripa.



¿Cuánto cree que se demore en salir una vacuna?



No creo que este año la tengamos. Puede que aparezca pero falta tiempo para producirla y distribuirla a nivel mundial.



¿Cómo cualquier gripa, una vez se ha contraído el virus, el organismo crea los anticuerpos?



Puede quedar con anticuerpos, eso está en estudio, pero lo lógico es que cuando le dé, uno ya quede protegido.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co