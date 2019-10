Crean camisa inteligente que reduce el estrés y el cansancio

La moda no solo se renueva, evoluciona con la idea de ser más sostenible y aportar confort. Primero fueron las prendas que no se arrugan, luego las que no se manchan y ahora llegan las camisas 'wellness' -bienestar- con partículas de biocerámica que rebajan el estrés y reducen el cansancio.





Lea: (El futuro ya está aquí: electrodomésticos detectarán sus emociones)

Tecnología y moda vuelven a trabajar juntas, y en esta ocasión, alumbran un nuevo tejido que "hace que te sientas mejor", asegura Federico Sainz, CEO de Sepiia. A la nueva generación de prendas inteligentes 3.0 de la firma española Sepiia se incorpora la camisa 'wellness' confeccionada con un nuevo tejido realizado con partículas biocerámicas, "que absorben el calor del cuerpo y lo convierten en rayos infrarrojos", explica. Los rayos infrarrojos se encargan de "dilatar los capilares sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya mejor, aportando mayor oxigenación al cuerpo y ayuda a reducir el cansancio y rebajar el estrés", explica este ingeniero técnico industrial con una amplia formación en moda.



Este revolucionario tejido también está presente en la ropa de los deportistas de élite que lo utilizan para "mejorar su rendimiento", y en la lencería de hogar con sábanas que mejoran el descanso y el sueño.



"La camisa 'wellness' no solo aporta confort, sino que te cuida durante su uso", añade Sainz, quien también ha incluido en la camisa dos nuevos tejidos que colaboran con la sostenibilidad del planeta y se suma a la lucha de esta nueva generación joven que encabeza la activista sueca Greta Thunberg.



El primero es un tejido antipolvo, aplicado en cuello y puños, "con el fin de que la camisa se ensucie menos y así se lave menos". El segundo es un tejido transpirable, "que mejora la transpiración corporal, evita olores y también lavados".



El diseño no se ha pasado por alto en la prenda que cuenta con un patrón adaptado para mejorar el aspecto físico, "son unas costuras delanteras que estilizan la figura". Moda, tecnología y bienestar. "Empezamos con ropa que fuera confortable, ahora nuestro objetivo es que la moda evolucione hacia el bienestar personal, lo que implica la salud y la sostenibilidad".



La conciencia por el cuidado del planeta está presente en todo el ciclo de vida de la prenda, desde su fabricación con técnicas limpias y seguras, a la fase de uso en la que necesita menos recursos para su cuidado y el reciclaje cuando se termina con ella. Su uso evita ensuciar el agua y gastar energía con el lavado y el planchado. "Menos cuidados durante su uso, menos residuos para el Planeta".



Esta nueva prenda 'wellness' se suma a la línea de camisas, polos y camisetas que no se manchan, no se arrugan y no generan olores, además de ser elásticas y transpirables. La camisa 'wellness' salió a la venta en 'Kickstarter' -plataforma que ayuda a realizar proyectos creativos- en tres colores blanco, celeste y negro y con un precio que oscila entre 75 y 120 euros.





EFE