Crean póliza para estudiantes que acudan a la modalidad de alternancia

Archivo particular

En el retorno a clases una de las preguntas que tienen los padres es si el colegio cuenta con un seguro que proteja al estudiante ante la ocurrencia de un accidente durante su horario de clases bajo esas modalidades de estudio.



La respuesta está en los seguros de accidentes personales que van dirigidos a jardines infantiles, colegios y universidades para cubrir las consecuencias de un accidente a los alumnos y en general a la comunidad educativa, y que en época de pandemia han debido adecuarse a las circunstancias que vivimos.



Al respecto, Positiva Compañía de Seguros lanzó un producto que se denomina Generación Positiva y cuenta con una cobertura las 24 horas, los 365 días del año, no solo durante las jornadas de colegios o universidades y sin importar que el asegurado esté dentro o fuera del plantel.



Las aseguradoras cuentan con coberturas básicas que en la mayoría de oportunidades incorporan muerte por cualquier causa o muerte accidental “en este caso se daría cobertura al fallecimiento del estudiante debido a los efectos del Covid-19, pero no cuenta con cobertura para los gastos derivados de la atención medica u hospitalaria, ni el tratamiento por dicha enfermedad”, comenta Jorge Enrique Pinillos, vicepresidente de Negocios de la aseguradora.



Adicionalmente, el directivo señaló que cada aseguradora se adecúa a los requerimientos de los centros educativos en los cuales se pueden pactar diversidad de coberturas que harán que varíe la prima a pagar “en Positiva contamos con ambulancia aérea medicalizada en el territorio colombiano; red de asistencia médica en el ámbito nacional, gastos médicos, gastos por traslados, rehabilitaciones, auxilios educativos, renta diaria; el estudiante cuenta con la protección de Positiva independiente del Plan Obligatorio de Salud (POS); coberturas ampliadas para el alumno por eventos no accidentales y asistencia odontológica”, puntualizo.



La póliza ampara las siguientes enfermedades: Cáncer, poliomielitis, leucemia, escarlatina, tétanos, sida, afección renal crónica, infarto del miocardio y accidente cerebro vascular, además de enfermedades tropicales como malaria, fiebre amarilla, leishmaniasis, lepra, tuberculosis, cólera y pénfigo (enfermedad que causa ampollas y llagas en la piel).



Así que es importante conocer las condiciones pactadas de este seguro por parte del plantel educativo y siempre priorizar las medidas de seguridad y autocuidado porque la prevención es el mejor mecanismo para evitar accidentes en casa, durante el trayecto a clases o en las instalaciones educativas.