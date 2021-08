¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje virtual?

Durante el 2020 y lo que va de este año, la relevancia y los beneficios de estudiar de forma virtual se han visto validados. El 2020 fue un año de cambios que trajo la posibilidad de realizar muchas actividades desde la seguridad de la casa, una ellas, estudiar.



(Cinco beneficios que trae el aprendizaje virtual).

La realidad es que estudiar en línea permite que la educación llegue a más personas de una forma eficiente y segura, y que los estudiantes tengan un mayor control sobre cuándo y cómo aprender.



Adicionalmente, estudios demuestran que el aprendizaje en línea aumenta la retención de información y toma menos tiempo. Asimismo, el Foro Económico Mundial indica que este tipo de aprendizaje ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades que serán de utilidad para las carreras modernas como lo es la colaboración en línea con personas de otras regiones y el poder ser eficientes desde la casa.



(¿Cómo cautivar a los estudiantes en las clases virtuales?).



En el 2020 y en el 2021, se vio un incremento en la demanda de la educación virtual que tuvo consecuencias positivas para las empresas que ya contaban con la infraestructura y la experiencia para ofrecer este tipo de enseñanza.



Este es el caso de Open English, que gracias a sus más de 12 años de historia como líderes de la enseñanza en inglés en línea, pudo hacer los cambios necesarios de forma rápida para poder atender a nuevos estudiantes y ofrecer un producto de calidad. De hecho, ya más de un millón de personas han estudiado inglés con Open English.



VENTAJAS DEL APRENDIZAJE VIRTUAL



Los estudiantes de Open English opinan que una de las principales ventajas del aprendizaje virtual es la posibilidad de experimentar una inmersión completa en el aprendizaje del idioma, porqué los estudiantes tienen acceso a profesores nativos de forma ilimitada lo que les da la posibilidad de estudiar en cualquier lugar y hora. Open English ofrece a sus estudiantes clases las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Homero Gutierrez de Colombia nos explica que escogió Open English “porque es demasiado flexible, es decir, puedo conectarme en cualquier momento. Las clases en vivo son ilimitadas durante todo el día, los profesores son nativos y adicionalmente me pareció muy buena la relación costo beneficio”.



Por otra parte, a Isabel Cornejo de Perú le gusta el dinamismo de la plataforma: "Escogí Open English porque he estudiado inglés en el colegio, con libros, en la computadora y sentía que no funcionaba para mi porque a pesar que le ponía constancia y ganas para aprender era muy difícil. Escogí Open English porque es más dinámico, te motiva a avanzar en las lecciones, las prácticas, completar tus clases en vivo. Es más dinámico para mí, me gusta porque pongo en práctica lo que aprendo".



Y ahora que ya quedan pocos meses de este año, Open English ofrece su promoción 6+6 a partir del 16 de agosto para que más personas puedan aprovechar las ventajas del aprendizaje en línea y aprender inglés. La promoción consiste en que cuando el estudiante compra 6 meses del curso, Open English le regala 6 meses más para que pueda cumplir con su meta de hablar inglés.