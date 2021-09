¿Cuánto ganaría James Rodríguez en su nuevo club en Catar?

El futbolista colombiano James Rodríguez pasaría del Everton al club Al-Rayyan, que juega en Catar, el cual sería el próximo destino en su carrera deportiva. Así lo asegura la prensa internacional que señala que el cucuteño se encuentra en el Medio Oriente concretando su vinculación.



Según varios medios británicos, entre ellos The Times y BBC Merseyside, coinciden en que el colombiano pasaría a integrar la plantilla con el mismo el salario que gana en Everton, el que lo convierte en el jugador más costoso de la nómina del club inglés.



"Al-Rayyan, que es dirigido por el ex internacional francés Laurent Blanc, está en negociaciones con el delantero de 233.000 euros a la semana", dice The Times, lo que equivaldría a 1 millón de euros por mes y a 12 millones de euros cada año.



Además, la misma prensa internacional señala que el Everton podría incluso sacrificarse con tal de salir de él y se aceptaría pagar parte de su salario para suavizar las negociaciones.



Los 12 millones de euros al año, con una transferencia gratuita desde Real Madrid el año pasado, son las mismas cifras que manejó en su momento el diario local Liverpool Echo.



Estos datos dejan sin piso la especulación sobre un posible salario superior a los 22 millones de euros anuales que algunos medios colombianos manejaron.



