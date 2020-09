¿Cuánto han gastado en desayuno los colombianos este año?

Archivo particular

Los hogares del país no son muy dados a consumir marcas propias al desayuno, pero para el caso de los cereales toman mayor relevancia.

La división de consumo masivo de Kantar reveló que los colombianos prestan mucha atención al consumo de productos relacionados con el desayuno, pues han gastado 5.7 billones de pesos en el abastecimiento de productos que necesitan para preparar la primera comida del día.



(El desayuno sigue siendo el hábito de consumo más importante para los colombianos).

El informe, destaca que el top cinco de productos más consumidos lo componen: leche líquida, huevos, café, pan industrializado y la compuesta por kumis/yogurt bebidas lácteas.



(Los colombianos no inventan a la hora del desayuno).



Al respecto, Juan Caro, Director Comercial de Kantar detalló: “Al hacer el análisis encontramos que veinte de cada 100 pesos que son invertidos en la canasta de consumo masivo van a la canasta de desayuno, que si bien es un número alto, se contrajo versus el año pasado debido al gasto en otros productos de alimentos fuera del desayuno.



Respecto a la composición de las regiones que más gasto dejan en esta canasta se evidenció que Cundinamarca lidera con el 34%; Antioquia, 19%; Atlántico, 13%; Pacífico, 12%; Santanderes, 8%; Eje Cafetero, 6%; Centro, 5%; y Nororiente, 3%. De igual manera, se destaca que los hogares paisas consumen más arepas, mientras que el cereal es fuerte en la zona nororiente, principalmente.



Los hogares del país no son muy dados a consumir marcas propias al desayuno, pero para el caso de los cereales toman mayor relevancia. Hay dos puntos reflejados al respecto; las marcas propias hoy tienen una participación de 19% en el desayuno, pero para cereales ya llega al 30% de participación en marcas propias%.



En los formatos de compra, los canales de descuento y minimercados de barrio lograron ganar relevancia y aumentaron su participación en los primeros siete meses del año. Para las tiendas de descuento en enero la participación era de 15% y a cierre de julio llegaron a 19%.



TIPO DE COMPRAS SEGÚN CANAL



Los hogares del país hacen adquisiciones en los diferentes formatos de compras según sus necesidades. Por ejemplo, en las grandes cadenas hacen para varios días y llenar la despensa, comportamiento muy parecido para hiperbodegas y formatos de descuento; mientras que, para los canales especializados y tradicionales, las compras rápidas y del día a día se llevan el mayor gasto.



“Vemos una dinámica muy diversa entre regiones. La coyuntura ha golpeado a los hogares del país en sus ingresos y esto llevo a que el hogar este reconfigurando su carrito de compra a la hora de pensar en cómo programar el consumo de los alimentos del día. Sin embargo, al tomar más relevancia otros alimentos distintos que no se consumen en el desayuno, la participación de gasto de esta comida en los hogares, se ha reducido", concluyó el director comercial de Kantar.