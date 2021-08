¿Cuántos litros de alcohol tomaron los colombianos en la pandemia?

Los colombianos pasaron de beber 1.760,9 millones de litros de alcohol en 2019, a 1.852,1 millones de litros el año pasado. Así lo señala un informe de Euromonitor International, que indica que la industria de bebidas alcohólicas en Colombia, a través de supermercados, creció un 5,2 por ciento en 2020, en términos de volumen respecto al año anterior.



(La casa, escenario de competencia para la cerveza).

Eso significa que el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en casa de los colombianos llegó a 36,4 litros. Por su parte, esta cifra, en términos de dinero supone unos 16,2 billones de pesos en total.



Y es que, según el informe, la pandemia del covid-19 obligó a los consumidores a transformar sus hábitos de consumo. Debido a las restricciones y cuarentenas, la ingesta de bebidas alcohólicas como cervezas, licores, vinos y sidras aumentó en el hogar. Sin embargo, el consumo cayó en la categoría de restaurantes y locales.



(Mitos y verdades sobre los licores que más consumen los colombianos).



“La crisis afectó tremendamente el canal on-trade (restaurantes), pero también permitió a los consumidores crear nuevas ocasiones de consumo en el hogar. Esto repercutirá no solo en cómo y qué se consume sino también en cómo la industria puede construir marca y valor en los próximos años”, señaló Erwin Henriquez, analista senior de investigación en Euromonitor International.



De acuerdo con el informe, esta coyuntura permitió que surgieran nuevos consumos dentro del hogar. Por ejemplo, indica que categorías de “baja energía” o que están asociadas a un consumo más social y menos intoxicante como el vino, el gin y los bitters ganaron espacio en toda la región.



(Producción de licor ha caído 38% por inactividad de bares).



Entre tanto, las cervezas también aprovecharon para posicionarse como la bebida perfecta para finalizar el día.



“El volumen de venta de cerveza en el retail aumentó 5 por ciento en 2020 mientras que el vino y el gin crecieron 12 y 13 por ciento respectivamente en la región. El consumo en casa es el principal factor de crecimiento atado a nuevos patrones de consumo con bebidas con menor contenido alcohólico. Esto ha permitido a los consumidores aumentar la frecuencia y reducir la intensidad de las bebidas”, comentó Erwin Henriquez analista senior de investigación en Euromonitor International.



También destaca el desempeño que tuvo el año pasado la cerveza sin alcohol al crecer 29 por ciento en volumen total durante el 2020. Sin embargo, otras categorías no supieron aprovechar la situación.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS