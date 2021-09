Cursos de inglés sin costo para todos los niveles y perfiles

A través de semilleros virtuales de la Agencia de Empleo Colsubsidio, personas de distintos perfiles podrán acceder, sin costo, a cursos de inglés en distintos niveles.



Los cursos, que se brindan a grupos de no más de 20 personas cada uno, tienen una certificación al final que dará un valor añadido al perfil profesional de los asistentes, de cara a oportunidades laborales.



El primer perfil para el cual se ofertan los cursos es para profesionales de cualquier área de formación, estudiantes universitarios, tecnólogos, técnicos y bachilleres que deseen adquirir, fortalecer o actualizar habilidades y destrezas en el idioma inglés.



Este curso se llama English for speaking purposes de nivel A2 a B1 y antes de iniciar, se debe presentar un examen de clasificación para garantizar el nivel mínimo requerido, que es de A1 en el Marco Común Europeo.



La duración del curso es de 105 horas y tras finalizarlo, los estudiantes pueden postularse para continuar en el curso English for speaking purposes B1 a B2



El siguiente curso que ofrece la Agencia de Empleo Colsubsidio es English for speaking purposes B1 a B2, y está dirigido a graduados de secundaria o bachilleres académicos, con nivel de inglés en B1, con o sin experiencia en call center, servicio al cliente, retención, fidelización, ventas o afines.



El semillero busca mejorar la pronunciación, fluidez, gramática y vocabulario en inglés. Su duración también es de 105 horas.



Entre los requisitos para postularse a los cursos está haber cotizado un año continuo, o discontinuo en un periodo de 3 años, a alguna caja de compensación. Además, se requiere tener conectividad y acceso a un computador.



Las personas interesadas en inscribirse o en obtener más información pueden hacerlo a través de la página web de la Agencia de Empleo Colsubsidio llenando un formulario con sus datos y seleccionando el semillero de interés.



