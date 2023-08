Recibió $405 millones de salario por error y no ha regresado el dinero

Una empresa en Hungría depositó por equivocación a uno de sus trabajadores 367 veces más su sueldo, es decir 92.000 euros extra (más de 405 millones de pesos).



El error fue descubierto muy pronto por la compañía, que le solicito al hombre que devolviera el dinero, sin embargo, el 'millonario' se negó.



De acuerdo con el portal de noticias hvg.hu, él había iniciado en la compañía con un contrato de prueba y fue cancelado un mes después, por ello solicitó el pago de su salario, que sería transferido a una cuenta en Austria.



Después de que el hombre manifestara la imposibilidad de regresar el dinero, la empresa reaccionó acusándolo de 'apropiación indebida' e inició un proceso con las autoridades austriacas.



Según se supo, el hombre habría retirado 15.500 euros en efectivo (más de 68 millones de pesos) en un cajero en el sur de Hungría y luego, siguiendo el rastro, habría trasferido el dinero a otra cuenta.



Por ahora, la empresa ha recibido devuelta 72.000 euros (más de 317 millones de pesos), pero como aún no consiguen la totalidad, la disputa sigue en un juzgado.



Aún no se sabe cómo terminará el pleito, lo más seguro es que la empresa, cuyo nombre aún no se ha hecho público, busque conseguir hasta el último euro.



