Destacan a firmas colombianas en los premios FIP

David Zorro, gerente de Mercadeo de On Vacation.

Colombia se destacó entre los países más premiados en los reconocidos premios FIP 2019, (Festival Internacional de Marketing, Nuevas Técnicas de Comunicación Innovación y Eventos), que este año registró un crecimiento interanual de inscritos del 11,3% y acumulando el 19,9%, donde se postularon 1.210 casos de 18 países.

Compañías como Postobón, P&G, Banco Davivienda, On Vacation, Huawei, Alpina y Colsubsidio, entre otras, fueron reconocidas por sus campañas en el territorio nacional.





Por ejemplo, ON Vacation, cadena hotelera 100% colombiana, fue reconocida en tres categorías: mejor lanzamiento de producto con la inauguración de su más reciente proyecto hotelero, el Hotel Wayira Beach en La Guajira, ganándose un Gran Prix, que es el más alto reconocimiento; mejor campaña de turismo con Mi Motivación, siendo merecedor a un oro, y en la categoría mejor campaña de responsabilidad social empresarial con ‘Llegamos al corazón ON Vacation y DIREC TV’ recibiendo un plata, dando a conocer al nivel internacional los destinos nacionales.



El jurado estuvo integrado por ejecutivos de marcas líderes en el mundo y países como Francia, Italia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Alemania, Brasil, México, Colombia y Nueva Zelanda con carácter definidamente internacional del certamen.



Los premios FIP es un festival internacional de marketing, nuevas técnicas de comunicación, innovación y eventos. Se divide en 20 segmentos de herramientas y posee un total de 140 categorías, donde se premian las mejores iniciativas con altos criterio de selección con expertos conocedores del sector, quienes son los encargados de elegir las campañas e iniciativas más representativas y destacadas de toda la región.