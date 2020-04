Detección de asintomáticos, clave para frenar la expansión del covid

El alto número de personas asintomáticas contagiadas por el covid- 19 en países claves como EE.UU., Italia y España estaría dificultando los avances para frenar la pandemia en el mundo.



Incluso en China, el primer país en retornar actividades productivas y foco del virus, registró en las últimas horas nuevos casos de infecciones en personas asintomáticas.



Este miércoles en China se contabilizaron 27 nuevos casos, uno de ellos procedente del extranjero. Un total de 984 personas infectadas sin síntomas permanecen bajo observación, 166 de ellas llegadas del exterior.



Esta situación preocupa, no solo porque dificulta tener cifras concretas sobre el número real de contagiados, sino porque según investigaciones científicas las personas asintomáticas podrían ser diez o más veces superior a los casos confirmados.



Es por ello, que los expertos manifiestan la importancia de acelerar el número de pruebas a personas que no tengan signos de alerta con el fin de acercarse a una cifra más real y evitar la propagación de una nueva ola del brote.



Uno de los pioneros en realizar pruebas a personas asintomáticas es California (Estados Unidos). Allí se decretó que las pruebas del covid-19 se les realicen a personas asintomáticas que tratan con población vulnerable o de alto riesgo.



Así, personas asintomáticas que viven o trabajan en lugares como hogares de ancianos, cárceles y algunos hogares pasan a ser una prioridad para ser examinados.



Aunque los estudios científicos señalan que el 80% de personas contagiadas por covid- 19 no presentarán síntomas, ni tendrán evolución de la enfermedad, es importante frenar los focos de contagios pues un 15% de infectados podría agravarse y entre un 5-10% aproximadamente fallecer por este virus.



Expertos consideran que la identificación temprana del coronavirus podrá tener un efecto positivo en la contención del brote.