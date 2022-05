Día de la Madre: cómo está el panorama de equidad de género

La participación de las mujeres no solo es crucial para alcanzar un mundo más inclusivo, sino también para construir economías más resilientes y sostenibles.

El mes de mayo marca la celebración del día de las madres en Colombia, y en el marco de esta fecha, ManpowerGroup, líder global en servicios innovadores de capital humano, reafirma su compromiso con la promoción de la equidad de género, la inclusión y la diversidad como motores fundamentales del desarrollo económico, el bienestar social y el crecimiento empresarial sostenible.

La inequidad de género sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y un problema que urge resolver. En la actualidad, el Banco Mundial estima que la diferencia de ingresos totales a lo largo de la vida de hombres y mujeres a nivel global es de 172,3 billones de dólares, lo que equivale al doble del PIB mundial.

La participación de las mujeres no solo es crucial para alcanzar un mundo más inclusivo, sino también para construir economías más resilientes y sostenibles. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, si se lograra la paridad entre hombres y mujeres para 2025 podrían agregarse hasta 28 billones de dólares al PIB mundial. Por su parte, el Banco Mundial señala que la desigualdad de género es perjudicial para las empresas, ya que limita su productividad y está asociada a niveles más bajos de ventas.

En América Latina, la brecha de género no solo persiste, sino que además se ha agudizado como consecuencia de la pandemia, que afectó de forma desproporcionada a las mujeres. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales de 2021 todavía faltaban por recuperar más de 4 millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres, del total de 23,6 millones de empleos femeninos que se perdieron en la región durante la pandemia.

“Para las empresas es fundamental trabajar temas de inclusión de la mujer y diversidad, pues se trata de una barrera importante al crecimiento y la productividad para las compañías que no implementan iniciativas para fomentar el liderazgo de las mujeres, la equidad salarial o la cultura organizacional inclusiva”, explica Ana María Muñoz, Brand Marketing Manager LATAM de ManpowerGroup.

En el marco de la Encuesta de perspectivas de empleo de ManpowerGroup para el segundo trimestre de 2022, la firma consultora de liderazgo Reputation Leaders realizó un estudio sobre las iniciativas y políticas de promoción de la inclusión y la diversidad al interior de las empresas, y encontró que el 62 % de las empresas se proponen lograr una mayor equidad salarial para el 2022, mientras que una de cada dos tiene el objetivo de aumentar el número de mujeres en puestos directivos para finales del año.

Más de la mitad de las empresas consultadas reportan tener planes de aumentar el número de mujeres en puestos tradicionalmente dominados por hombres durante el 2022, mientras que solo un 10 % planea hacerlo en un horizonte de dos años, para 2024, y un 5 % en un plazo de cuatro años, para 2026.

Aunque estos indicadores dibujan un panorama positivo en cuanto a la inclusión de las mujeres y la diversidad en el entorno empresarial, la investigación también reveló que solo un 21 % de las empresas mide regularmente cuántas mujeres ocupan cargos directivos, mientras que para el indicador de mujeres en puestos tradicionalmente dominados por hombres el porcentaje organizaciones que realizan una medición periódica asciende a un 30 %.

“Hoy en día hay un porcentaje importante de empresas que toman muy en serio el tema de la inclusión y la diversidad, y se preocupan por medir indicadores relevantes e implementar estrategias orientadas a promover la equidad de género y la diversidad a través de programas de desarrollo de liderazgo interno, promoción de políticas de trabajo flexible, alianzas con el sector educativo y fortalecimiento de redes y círculos de pares, entre otras”, afirma Muñoz.

No obstante, todavía existe un 5 % de empresas que no tienen objetivos definidos en torno a mejorar sus políticas de inclusión y diversidad, y un 8 % que no realiza ninguna medición al respecto. En ese sentido, Muñoz concluye que “posicionar la equidad de género, la inclusión y la diversidad como elementos fundamentales e indispensables para todas las empresas es todavía un reto por superar”.