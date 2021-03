Día de la mujer llega con más resiliencia 

Como se ha venido destacando reiteradamente a lo largo de la pandemia, las mujeres han sido unas de las más golpeadas por los efectos que el coronavirus generó en la economía del mundo.



Solo un reciente informe del Banco Mundial, que habla en este sentido, muestra que desde que inició la crisis, ellas tenían un 44% más de probabilidad que los hombres de perder su trabajo temporal o definitivamente, y que al cierre del año 2020 al menos una de cada cinco perdió su puesto en América Latina.



Sin embargo, en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 08 de marzo, vale la pena destacar la resiliencia femenina, que cada vez se abre más campo en las empresas del país.



De acuerdo con Confecámaras, las mujeres lideraron el año pasado el 51% de las 104.617 empresas que se crearon en Colombia, destacándose la participación de Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y Cundinamarca en la dinámica.



Julián Domínguez, el presidente de la entidad, no solo catalogó las cifras como ‘esperanzadoras’, sino que advirtió que son muy sobresalientes en medio de una año tan retador como lo fue el 2020. Aquí, 50% de las grandes compañías emplearon al menos a una mujer, mientras que las medianas, micros y pequeñas, la proporción fue del 31%, 36% y 35% respectivamente.



“Colombia ofrece un escenario muy favorable para el emprendimiento femenino. El hecho de que instituciones tanto públicas como privadas estén sensibilizadas hace que el ecosistema no sólo sea favorable sino que además existan muchas oportunidades”, comentó Yanire Braña, Fundadora de MET Community.



Pero es que además de este avance en creación empresarial, en las compañías de mayor tiempo de constitución las conquistas en equidad de género son actualmente uno de los puntos más valorados por las mujeres, sobre todo las jóvenes, según señala un estudio de ManpowerGroup.



“Acorde con The Women in Connection, las ventas en las organizaciones que tienen mujeres en cargos directivos pueden crecer cerca del 8%, y de ahí la relevancia de las fuerzas laborales diversas”, aseguró Ana María Muñoz, gerente de PR, comunicaciones y Marketing de la firma.



En el sector TIC la brecha de género sigue siendo amplia, pues según la Unesco, en el mundo solo el 3% de las mujeres que cursan estudios de educación superior eligen carreras TIC.



Pero pese a este panorama la empresas han ido aumentando en estos años la participación femenina. Uber Colombia, por ejemplo, reportó recientemente que 60% del equipo de liderazgo de la compañía está compuesto por mujeres.



ETB superó el promedio en la región en cuanto a estructura organizacional con 65% frente al 52% de Latinoamérica, de acuerdo con la a encuesta Ranking Par 2020. Lo que quiere decir que se destaca el número de mujeres en posiciones de liderazgo en la compañía.



“Al adherirnos a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de las Naciones Unidas continuamos promoviendo el balance de género en todos nuestros niveles de liderazgo”, comentó a su turno Andrés González, presidente de Unilever en Colombia.



Esta compañía cuenta con una cuota exacta de género en su junta directiva, donde el 50% son mujeres, mientras que en cargos gerenciales la participación de ellas es del 53%. Aunque los resultados de Confecámaras muestran que la incidencia de mujeres está usualmente ligada a sectores como el comercio al por mayor y al por menor (42,4%), alojamiento y servicios de comida (11,9%) e industrias manufactureras (9,7%), otros segmentos fuera de estos cada vez incrementan más sus cuotas de género.



“Estamos seguros que las capacidades y preparación de las personas, es independiente a su género, por ello promovemos una cultura organizacional enfocada en el valor de la diversidad y en estrategias que promuevan la inclusión y la equidad”, anotó Anabel García, vicepresidente de Talento y Cultura de Liberty Seguros, empresa en la que el 51% de cargo directivos están ocupados por mujeres.



MYPYMES EN LA REGIÓN



De acuerdo con una encuesta realizada por la firma de soluciones administrativas Alegra.com a 55.000 micro, pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, el 59,3% de las compañías de la región son lideradas por mujeres. Costa Rica es el país latinoamericano que más se destaca en tener a mujeres liderando la gestión y administración de una mypyme, seguido de Colombia y Argentina.



“Que las cifras indiquen que más del 50% de la gestión administrativa sea liderada por mujeres es un logro que ayuda a entender el posicionamiento femenino en el emprendimiento latinoamericano”, comentó Patricia Ríos, líder Administrativa de Alegra.com.



