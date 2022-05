Día Mundial de Internet: los retos de la Red en Colombia

Archivo particular

Desde el 2005 el 17 de mayo se celebra el día mundial de Internet, una fecha en la que la humanidad, por indicación de la ONU, se dedicada a analizar y repensar lo que significa y significará en el corto plazo el impacto de la denominada ‘red de redes’ en todas las dimensiones socioeconómicas de nuestras vidas.



En todo el mundo hoy se desarrollarán distintos eventos, encuentros, foros y simposios en torno a la importancia de la web; de cómo mantenerla libre, abierta, incluyente y accesible a la mayor cantidad de personas posibles en todos los países.

Y es esta, la de la inclusión digital, una de las tareas más relevantes para todos los gobiernos. Según el informe digital ‘We are social’ que hace la plataforma Hootsuite, el 62% de los habitantes del mundo tienen acceso a Internet, y sólo 23 países tienen una penetración de la Red por encima del 90 por ciento.

En Colombia, según cifras del Ministerio TIC, el 2021 cerró con 38 millones de conexiones a internet móvil y 8,4 millones accesos fijos, que no son igual cantidad de personas.

El mejor desempeño se da por las inversiones de los operadores móviles por cubrir el país: 74,4 por ciento de cada 100 habitantes tienen acceso vía móvil a internet, que contrasta con apenas el 45,5 de cada 100 hogares que cuentan con acceso a internet de manera fija en casa.

Las velocidades de acceso (descarga y subida) han presentado importantes avances superiores al 122 por ciento que, en líneas generales, muestran importantes avances.

Si bien se ha avanzado en acceso y cubrimiento, Colombia aún debe esforzarse a fondo por llevar Internet a poblaciones lejanas, a escuelas, niños y campesinos en zonas remotas que hoy viven desconectados.

Por ello las demoras en la licitación de 5G en Colombia tendrán un impacto negativo en el desarrollo no sólo del sector de las telecomunicaciones sino en las industrias y sectores que se beneficiarían de redes con mayor capacidad de tránsito de datos, en menos tiempo y con mayor alcance.

Según 5G Américas, en estos momentos en Latinoamérica existen 22 redes 5G comerciales (en servicio para los clientes). En Colombia, salvo algunos pilotos cerrados, no tenemos redes 5G comerciales y no las tendremos por bastante tiempo, pues no se licitaron las bandas de espectro necesarias para dicho servicio y aún se prepara el marco técnico para su operación.

Pero mejorar la conectividad no es el único reto urgente que tiene Colombia a propósito en este Día Mundial de Internet.

METAVERSO Y CIBERSEGURIDAD

De cara a lo que se viene en materia de internet, el denominado metaverso, la llegada definitiva de ecosistemas virtuales que nos someterán a una nueva realidad a la hora de socializar, hacer negocios, aprender, etc., está a la vuelta de la esquina.

Según Benjamin Silva, el experto de Huawei en estos temas, premiado productor y creador de contenidos para cine, TV y digital, “en un año, máximo dos, tendremos el metaverso entre nosotros con todas las oportunidades y retos que ello significa”.

Serán, según Silva en conversación con Portafolio, “creo que no hemos entendido lo grande que (el metatarso y su revolución) significan. En todos los países, operadores, empresas, están trabajando en las tecnologías, dispositivos, sistemas de pago y contenidos para el metaverso”.

Un gran reto el que tendrá Colombia por, primero, no quedarse fuera de esta revolución, sino además de ajustar las regulaciones y medidas para habilitarlo, con seguridad, privacidad e incentivo para decenas de industrias e inversionistas que requerirán de talento, ingenieros, expertos en distintas áreas, para su desarrollo.

A propósito, la ciberseguridad es otro aspecto fundamental para recordar en este Día Mundial del Internet.

En lo que va de este 2022 se ha registrado 9.226 denuncias por ciberdelitos en Colombia, siendo el hurto de recursos 3.574 de ellos, según el informe SAFE que ejecuta el TicTac, el tanque de pensamiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT.

Un dato relevante de esta dura situación de seguridad digital: el 62% de los ataques cibernéticos ocurrieron sin el uso de código malicioso, de un virus, sino con engaños o por error humano.

De allí la importancia de que empresas expertas en políticas de seguridad, de sistemas en la Nube seguros, que verifiquen y garanticen un ecosistema personal y empresarial casi 100 por ciento con presencia digital, cuenten con las capacidades y protecciones suficientes para no perder no sólo dinero, sino reputación e identidades digitales a manos de los delincuentes.

Hoy en día prácticamente el 100% de las personas y empresas usan aplicaciones en la Nube para su trabajo y vida diarios, por lo que el aseguramiento de la información, la privacidad, la protección de los negocios y de los datos se hacen realmente urgentes de cara a que podamos seguir celebrando el Día Mundial de Internet con tranquilidad.

JOSÉ CARLOS GARCÍA

EDITOR MULTIMEDIA EL TIEMPO