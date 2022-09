Horarios, excepciones y más detalles del Día sin carro 2022 en Bogotá

El próximo jueves 22 de septiembre se realizará una nueva jornada sin carro y sin moto en Bogotá, tras dos años de suspensión por la pandemia.



Este año, el Día sin carro y sin moto será entre las 5 a.m. y las 9 p.m. y en él participarán los municipios cundinamarqueses de Mosquera y Chía (6 a.m. – 8 p.m.).



Según cifras que maneja la Alcaldía de Bogotá, 1’800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejarían de movilizarse ese día, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.

“El Día sin carro y sin moto es un respiro para la ciudad. Nuestro cálculo es que vamos a reducir en 57 % las emisiones CO2 equivalentes, las que causan el cambio climático. Se van a reducir en 43 % las emisiones de material particulado 2.5, las que más afectan nuestra salud, y vamos a usar nuestra flamante y nueva red de microsensores para medir puntos precisos en la ciudad sobre la carrera 7 y los centros comerciales Palatino, San Martín y Ecopetrol en la 37, para identificar la diferencia de los momentos entre tener vehículos circulando y los que no están circulando”, explicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Transporte público

Con una demanda tan alta en Bogotá, el sistema masivo de transporte TransMilenio abrirá ese día sus puertas a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4 a.m.) y las estaciones que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m.



El cierre de la operación será a la 1 a.m. del 23 de septiembre, además las troncales operarán al 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle (entre las 9 a.m. y las 4 p.m.), teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.

Así mismo, en el sistema zonal, los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios, y se programarán aproximadamente 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas.

El TransMiCable prestará servicio desde las 4 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las actividades de inspección, mantenimiento y alistamiento que requiere el sistema en horario nocturno.

Sobre taxis, se contará con más 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada, aunque estos vehículos tendrán 'pico y placa' en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Por último, la Alcaldía ajustará los planes semafóricos para dar prioridad a peatones, ciclistas y transporte público en las 1.559 intersecciones de la ciudad.

Excepciones



Dentro de las excepciones que se incluyeron, y con el propósito de impulsar la movilidad sostenible, están los carros y motos propulsados por motores eléctricos, sin embargo, no se incluirán los vehículos híbridos.

Otras excepciones son:

- Carros y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

- Vehículos de emergencia.

- Transporte escolar.

- Vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

- Carros y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios.

- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

- Carrozas fúnebres.

- Motocicletas que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.

- Vehículos de transporte de valores.

- Transporte público.

- Vehículos y motocicletas para el control del tráfico y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

- Caravana presidencial.

- Vehículos y motocicletas militares, de Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

- Carros y motocicletas de servicio diplomático o consular.

- Transporte asignado por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección.

- Carros y motocicletas destinados para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

- Transporte para el control de emisiones y vertimientos.

