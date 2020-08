Juez le da casa por cárcel a exabogado de Álvaro Uribe Vélez

El juzgado 35 de control de garantías de Bogotá resolvió la suerte del abogado Diego Cadena y de su socio Juan José Salazar Cruz, vinculados a un proceso por soborno y fraude procesal. A Cadena le dio casa por cárcel y a Salazar Cruz lo dejó en libertad.

El caso está relacionado con la investigación que se adelanta en la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe.



El juez del caso señaló que no hay elementos de juicio para señalar que los imputados hayan ejecutado actos para entorpecer la labor de la Fiscalía en este proceso puntual.

Enfatizó que en este caso en particular, que es sobre el que se tiene que pronunciar, no le asiste razón a la Fiscalía en su argumentación de que pueden afectar la investigación.



El funcionario judicial indicó que hechos como guardar silencio o incluso mentir en un interrogatorio, como dice la Fiscalía lo hizo Diego Cadena, no justifica una medida de aseguramiento en su contra.



"No se allegó ningún elemento para definir que en este proceso, se ejecutó algún acto contra la administración de justicia", insistió el juez.



Sobre la posibilidad de que sean un riesgo para la sociedad el juez señaló que los imputados podrían ser condenados a una pena alta, superior a los seis años de cárcel y que las actuaciones se habrían cometido con dolo pues ellos son responsables de sus acciones y sus posibles consecuencias.



Añadió que los hechos están asociados a actos para permear instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Inpec e incidir en testimonios.



Igualmente señaló que la gravedad es menor en el caso de Juan José Salazar Cruz, quien actuaba bajo las instrucciones de Diego Cadena, a quien calificó el juez, como el determinador de los actos investigados.



