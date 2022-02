Endemia extendida: qué es y en qué se diferencia de pandemia

Aunque la Organización Mundial de la Salud no ha declarado oficialmente el fin de la pandemia por el covid-19, no estaría lejos de que esto sucediera.

(Covid, de pandemia a endemia: cómo sería el mundo si esto ocurre).

Recientemente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que es posible que tras la variante ómicron se inicie una endemia prolongada del covid-19, en la que ya no haya un crecimiento importante de casos. No obstante, el jefe de la cartera de Salud ha sido enfático en aclarar que la pandemia en Colombia no ha terminado.

"De todas maneras dada la gran afectación que tuvo esta nueva variante, lo que uno espera es que ya se dé una inmunidad natural generalizada y de alguna manera que el covid-19 se trasforme en el futuro en una enfermedad parecida a la influenza, donde se presentan picos a lo largo de los años", sostuvo Ruiz.

Pese a que el fin de la pandemia podría estar cerca, esto tampoco significaría el fin del virus, ya que la pandemia es solo una clasificación utilizada en la epidemiología y área de la salud para categorizar un brote o una enfermedad según el impacto y la rapidez de contagios, entre otras variables.

(La OMS lo deja claro: la endemia no es la solución para el covid-19).

Es decir, el virus continuará aunque bajaría su nivel de propagación y se haría menos mortal.

Tal situación podría dar lugar a la que la gente pueda retornar a la normalidad postpandemia.

“Todo esto depende mucho del nivel de mortalidad que se presente en el futuro. Con ómicron ya hay una evidente reducción en la tasa de mortalidad, pero lo que genera alguna inquietud es la posibilidad de nuevas cepas -y ese problema se suscita porque todavía hay países que no han avanzado en la vacunación más allá del 50 % de la población-, por lo que hay una probabilidad alta de nuevas variantes”, agregó el ministro Ruiz.

Según Minsalud, en la medida que avance la vacunación a nivel mundial, va a haber una mayor seguridad, por lo que, desde la misma OMS (Organización Mundial de la Salud), se podrían tomar decisiones sobre el avance de la pandemia.

DIFERENCIAS ENTRE CADA FASE

De acuerdo con los criterios médicos y científicos, una pandemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente afectando a muchas personas, en una población determinada y en un período de tiempo concreto.

Si la propagación es descontrolada, el sistema de salud puede verse desbordado e incluso llegar a colapsar.

Entre las enfermedades que son o han sido consideradas como pandemias se encuentran, además del covid- 19, la tuberculosis, el VHI, cólera, malaria, meningitis, ébola, fiebre amarilla, entre otras.

Por su parte, las enfermedades endémicas son aquellas que persisten en una zona o región determinada del mundo, de forma continuada o episódica como changas, dengue y kala azar.

Cabe señalar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transformación de la pandemia en una endemia no será necesariamente una buena noticia ni significará ver la luz al final del túnel.

"La gente habla de pandemia versus endemia, pero la malaria es endémica, igual que el VIH, y matan cientos de miles de personas, así que endémico no es algo bueno, solo significa que está aquí para siempre. A lo que tenemos que llegar es a niveles bajos de incidencia de la enfermedad, con un máximo de gente vacunada y que nadie tenga que morir de esto (covid-19)", dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

