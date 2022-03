‘Dinero no compra felicidad’: encuesta

Archivo particular

Un 45% de los consultados por el gremio de los comerciantes afirma que no todo tiempo pasado fue mejor.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, realizó una encuesta en el marco del Día Internacional de la Felicidad, promulgado por la Organización de las Naciones Unidas, el cual se celebra este domingo. Allí se indaga sobre la relación que hacen las personas entre la felicidad y el dinero.

Y una de las conclusiones es que el 79% de los colombianos cree que el dinero no compra la felicidad.



Un 45% de los consultados por el gremio de los comerciantes afirma que no todo tiempo pasado fue mejor, en tanto que otro 84% considera que no necesariamente los jóvenes son más felices que los mayores.



La consulta, que fue hecha de forma virtual a nivel nacional, revela también que en este momento lo que hace más felices a los colombianos es la familia, según lo dicho por el 52% de los encuestados.



Otro 24% señala que la felicidad la encuentra disfrutando del tiempo libre, en tanto que un 12% dice que el amor lo hace feliz.



Para un 6% de los participantes es suficiente con tener buenos amigos, en tanto que un 4% cree que es suficiente con disfrutar del dinero y un 2% de los que participaron se sienten satisfechos con ser profesional.



Fenalco recuerda que el Día Internacional de Felicidad busca reconocer su relevancia y la del bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y su inclusión en las políticas de gobierno. “La ONU aboga porque se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos”, dijo el gremio.



